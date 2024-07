Chuba Akpom vertelt openhartig waar zijn toekomst bij Ajax vanaf hangt

Chuba Akpom staat ervoor open om bij Ajax te blijven, maar alleen wanneer hij in Amsterdam veel aan spelen toekomt. Dat zegt de 28-jarige aanvaller voor de camera’s van de NOS. Akpom heeft er geen zin in om nog een jaar op de bank te zitten als tweede spits.

De afgelopen tijd zingen er veel geruchten rond over Ajax, dat dure spelers zou moeten lozen. Akpom zou een van de grootverdieners zijn die mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Zelf is hij daarvan niet van op de hoogte.

“Om eerlijk te zijn weet ik niet alles van de situatie. Wat ik heb geleerd in mijn carrière is dat ik mij moet focussen op wat er op het veld gebeurt. Als ik dat niet doe, raak ik afgeleid”, aldus Akpom.

Akpom kan niet met zekerheid zeggen of hij bij Ajax blijft. “Ik weet niet of ik hier volgende week of aan het einde van de transferperiode nog ben. Wat ik wel weet, is dat op iedere dag dat ik hier kom, ik train alsof ik hier blijf en speel alsof ik hier blijf.”

De Engelsman ligt in Amsterdam nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 12 miljoen euro. Akpom zelf blijft nuchter. “Als er iets verandert, dan verandert er iets. Zo niet, dan blijf ik hier.”

Mocht Akpom bij Ajax blijven, heeft de goaltjesdief een duidelijke ambitie. “Ik wil dat iedereen wil dat ik hier ben. Ik wil niet nog een jaar op de bank zitten en tweede spits zijn. Als ik meer ga spelen, dan blijf ik hier graag. Zo niet, dan is het misschien beter om verder te kijken.”

Akpom is tevreden over de eerste weken van Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax. “Om eerlijk te zijn zou ik graag onder deze nieuwe trainer willen werken. Iedereen zegt hetzelfde over hem. Ik heb echt genoten van de afgelopen maand. We zullen zien hoe het gaat.”

