‘Chuba Akpom kan Ajax verlaten voor kans in Europese topcompetitie’

Werder Bremen houdt de ontwikkelingen rondom Chuba Akpom nauwlettend in de gaten, zo schrijft het Duitse Sport. De huidige nummer twaalf van de Bundesliga overweegt zich komende winter te melden in Amsterdam.

Die Werderaner willen in januari twee of drie nieuwe aanwinsten verwelkomen, waaronder een spits. Akpom, die vorige zomer ook al op het lijstje stond in Bremen, zou een belangrijke kandidaat zijn.

Destijds kon Werder Bremen de 29-jarige Akpom alleen huren. Ajax was daadkrachtiger en telde halverwege augustus liefst 12,3 miljoen euro neer om de Engelsman los te weken bij Middlesbrough.

Akpom ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar het lijkt er niet op dat hij spoedig een belangrijke rol gaat vervullen onder Francesco Farioli. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Akpom inmiddels gedaald naar zo’n 10 miljoen euro.

Mocht Werder Bremen zich daadwerkelijk melden in Amsterdam, lijkt het erop dat de Duitsers in eerste instantie inzetten op een huurdeal. Daarmee zou Ajax tijdelijk ruimte kunnen maken in het salarishuis.

Akpom speelde sinds zijn komst vorig jaar 2.688 minuten in het shirt van Ajax, verdeeld over 58 officiële wedstrijden. Daarin was de Londenaar goed voor 21 doelpunten en vier assists.

Het is nog maar de vraag of Farioli zijn reservespits laat vertrekken. Woensdagavond stond Akpom nog in de basiself van Ajax, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Utrecht. De rechtspoot speelde de volledige wedstrijd uit.