Christian Eriksen geniet interesse uit België: ‘Streepje voor op Ajax’

Christian Eriksen geniet interesse van Anderlecht, zo schrijft Het Laatste Nieuwsblad. De Deense smaakmaker van Manchester United, die volgens journalist Sam Cohen ook op de radar van Ajax staat, wordt bij de Belgische topclub niet als een mission impossible beschouwd.

Eriksen ligt nog maar een jaar vast op Old Trafford en is in principe geen basisspeler onder manager Erik ten Hag. Vorig seizoen moest Eriksen het 28 keer stellen met een plek op de bank en de rol van de Deen op Old Trafford lijkt aankomend seizoen nog kleiner te worden.

Het is de vraag wat Eriksen zelf wil: in de Premier League blijven of niet? Als hij besluit Engeland te verlaten, dan denkt Anderlecht een serieuze kans te maken om de nummer 10 naar Lotto Park te halen. Dat Paars-Wit een stunttransfer denkt te kunnen realiseren, heeft meerdere redenen.

Allereerst heeft Eriksen een goede band met Anderlecht-trainer en landgenoot Brian Riemer. Nadat Eriksen op EURO 2020 een hartaanval kreeg en weer terug op de velden verscheen, bood Brentford hem onderdak. Riemer was daar toen de assistent-trainer.

Bovendien wist Anderlecht vorig seizoen te stunten met de komst van de inmiddels naar Celtic vertrokken Kasper Schmeichel. Ook heeft de Deense sportief directeur van Anderlecht, Jesper Fredberg, de beschikking over een aardig budget, waarmee hij Eriksen denkt te kunnen overtuigen van een verhuizing naar Brussel. Fredberg wil in ieder geval een 'dominante middenvelder' naar Anderlecht halen.

Tot slot kan de aanwezigheid van Jan Vertonghen ook een rol spelen. De routinier zwaaide onlangs af als Rode Duivel, maar besloot onlangs nog een jaar vast te plakken aan zijn clubcarrière bij Anderlecht. Vertonghen en Eriksen kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Ajax en zijn goed bevriend.

Tot slot stelt Het Laatste Nieuwsblad dat als Ajax ook voor Eriksen gaat, Anderlecht een streepje voor zal hebben. De Belgische krant baseert zich op bovengenoemde redenen.

Tegenover BBC Sport zei Eriksen vrijdag dat hij zich goed voelt bij Manchester United. "Ik heb hier twee hele goede jaren gehad en ga nu mijn derde seizoen in. Dit is een speciale club en een speciale stad. Bovendien voelt mijn gezin zich hier goed op hun plek, dus ik heb totaal geen haast", doelde Eriksen op het nemen van belangrijke beslissingen.

