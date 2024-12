Chelsea zet slechte reeks voort met pijnlijke nederlaag bij Ipswich Town

Chelsea is maandagavond opnieuw tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van manager Enzo Maresca ging ietwat tegen de verhouding in met 2-0 onderuit bij Ipswich Town, dat dankzij de treffers van Liam Delap en Omari Hutchinson naar de achttiende plaats stijgt. Chelsea, dat nu al drie competitieduels zonder zege is, blijft steken op plek vier en laat de kans liggen om stuntploeg Nottingham Forest van de tweede plaats te stoten.

Bij Chelsea keerde Noni Madueke terug in de basis. De ex-PSV'er is hersteld van een lichte blessure. João Félix keerde eveneens terug in de basis. Cole Palmer moest op 10 bruikbare ballen leveren aan spits Christopher Nkunku. Filip Jørgensen kreeg onder de lat de voorkeur boven Robert Sánchez.

Ipswich begon vol goede hoop aan het duel en kreeg al vroeg een flinke opsteker, toen Delap gevloerd werd door Jørgensen. De Deense goalie kreeg een strafschop tegen en koos de goede hoek, maar kon uiteindelijk geen redding brengen op het uiterst zuivere schot van Delap: 1-0.

Delap, zoon van voormalig profvoetballer Rory, kreeg na matig wegwerken van Marc Cucurella ook de kans op 2-0. De spits nam de bal heerlijk op zijn pantoffel en dwong Jørgensen daarmee tot een uiterste redding.

Chelsea viel enigszins tegen, maar het zat de bezoekers ook niet bepaald mee. Nadat Palmer een vrije trap tegen de paal krulde, kon de rebound tot ongeloof van velen niet benut worden door Nkunku. De Fransman schoot richting de korte hoek, precies de plek waar doelman Christian Walton stond opgesteld.

Moisés Caicedo (schot over) en Félix, die teleurstelde met een slappe poging, slaagden er evenmin of in de stand gelijk te trekken. Palmer kwam in de eerste helft nog het dichtstbij, maar zijn treffer werd door Walton tegen de lat getikt.

Chelsea bleef ook na rust op zoek gaan naar de gelijkmaker. Zo liet Félix op aangeven van Madueke een grote kans missen, al werd zijn kopbal ook knap voor de lijn weggewerkt door een Ipswich-verdediger.

Een fout van Axel Disasi zou Chelsea zeer duur komen te staan. Na een dramatische breedtepass door het midden ging Delap er met de bal vandoor. De spits kapte, behield het overzicht en vond Hutchinson, die naar binnen sneed en de verre hoek vond met met een lage knal: 2-0.

Chelsea zocht uiteraard de weg naar het doel, maar de broodnodige kansen bleven uit. Ipswich loerde ondertussen nog nadrukkelijker op de counter, waaruit het regelmatig gevaar stichtte. Zo loste Delap een vlammend schot richting de korte hoek, waar Jørgensen ternauwernood redding kon brengen.

Toen Nicolas Jackson aan de overkant een reuzenkans miste door oog in oog met Walton naast te schieten, verloor Chelsea langzaam maar zeker de hoop op een resultaat. Ipswich hield stand en boekt zo een zeer waardevolle zege in de strijd tegen degradatie.