Chelsea zet dramatische reeks voort en is nu vier wedstrijden op rij zonder zege

Chelsea is er opnieuw niet in geslaagd te winnen in de Premier League. Na drie wedstrijden zonder zege, waaronder twee nederlagen, kwamen the Blues niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Crystal Palace. Cole Palmer tekende vroeg in de eerste helft voor de eerste treffer van de wedstrijd. Daar leek het lange tijd bij te blijven, maar Jean-Philippe Mateta besloot anders. Chelsea blijft steken op plek vier, terwijl Palace steviger vijftiende staat.

Chelsea-manager Enzo Maresca kan mogelijk tot het einde van het seizoen geen beroep doen op Wesley Fofana, waardoor de pas achttienjarige Josh Acheampong de kans kreeg centraal achterin. Robert Sánchez kreeg de voorkeur boven Filip Jørgensen, terwijl spits Nicolas Jackson voorin werd ondersteund door Pedro Neto, Palmer en Jadon Sancho.

Chelsea begon sterk op Selhurst Park, waar het direct de aanval zocht en na een klein kwartier op voorsprong kwam. Sancho gebruikte zijn techniek om zich op fraaie wijze langs directe tegenstander Tyrick Mitchell te wurmen en legde vervolgens af op Palmer, die de verre hoek vond met een lage knal: 0-1.

Chelsea bleef nadrukkelijk op zoek naar goals en kwam meermaals dichtbij. Zo schoot Jackson op aangeven van Palmer nipt naast, en kwam Palmer even later een teenlengte tekort om een uitstekende voorbereidende actie van Neto te verzilveren. Acheampong kopte bovendien centimeters naast uit een hoekschop.

Mede door enkele slordige spelhervattingen van Sánchez kroop Palace langzaam maar zeker uit zijn schulp, maar de grootste kansen bleven voor Chelsea. Zo stak Palmer Jackson weg met een heerlijk steekpassje, waarna de Senegalees teleurstelde met een matig schot met buitenkant rechts.

Palace kwam na rust veel overtuigender voor de dag. Zo liet Eberechi Eze een reuzenkans missen, door in alle vrijheid in de zestien naast te schieten. Enkele minuten later bewees Sánchez zijn waarde, door een kopbal van Chris Richards over de lat te tikken.

Palace sloeg niet toe, maar dat gold ook voor Chelsea na rust. Twee schuivers, van Enzo Fernández en Jackson, verdwenen net langs de voor hun verkeerde kant van de paal. Het bleken dure missers te zijn. Tien minuten voor tijd was Mateta het eindstation van een razendsnelle aanval: 1-1. Die klap kwam Chelsea niet meer te boven.