Chelsea verruilt Stamford Bridge na 120 jaar mogelijk voor een van de grootste stadions in Engeland

Chelsea gaat mogelijk afscheid nemen van Stamford Bridge. Dat meldt The Guardian. De Engelse club overweegt te verhuizen binnen West-Londen, om een stadion te bouwen dat een stuk groter is dan het huidige onderkomen van the Blues.

Chelsea werd opgericht in 1905 en speelt zijn wedstrijden sindsdien al op Stamford Bridge. Dat stadion heeft met ruim 40.000 plaatsen echter een redelijk kleine capaciteit vergeleken met andere topclubs.

Ter vergelijking: de Johan Cruijff ArenA en De Kuip hebben een grotere capaciteit. In de Premier League zijn er liefst acht clubs met een groter stadion dan Chelsea.

Mede daardoor wil de club nu een groter stadion. Uitbreiden van het huidige Stamford Bridge lijkt een moeilijk verhaal te worden, en daardoor is het bouwen van een compleet nieuw onderkomen nu de meest realistische optie.

Mogelijk gaat dat gebeuren op Earls Court. Dat is een plek op ongeveer anderhalve kilometer afstand van Stamford Bridge. De clubleiding van Chelsea heeft inmiddels gesprekken gevoerd met partners en projectontwikkelaars.

Toch is een verhuizing van Chelsea naar Earls Court nog allerminst zeker. De Premier League-club is namelijk niet de enige partij die geïnteresseerd is in het gebied. ECDC, één van de andere geïnteresseerde projectontwikkelaars, presenteert binnenkort een plan. Als dat wordt goedgekeurd, lijkt het een moeilijk verhaal te worden voor Chelsea.

Volgens The Guardian zou Chelsea een bod moeten uitbrengen van minimaal 500 miljoen pond, wat neerkomt op zo’n 600 miljoen euro, om nog enigszins kans te maken. Als de plannen uiteindelijk allemaal doorgaan, dan is het doel van de eigenaren van Chelsea om een van de grootste stadions in Engeland te bouwen.