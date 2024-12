Chelsea toont karakter na uitglijders Cucurella en verslaat Tottenham aan de hand van recordbreker Palmer

Chelsea heeft zondag een razendknappe overwinning behaald op Tottenham Hotspur. Dankzij twee letterlijke uitglijders van Marc Cucurella werd Tottenham een 2-0 voorsprong in de schoot geworpen, maar Chelsea vocht zich terug en wist aan de hand van recordbreker Cole Palmer een indrukwekkende comeback te bewerkstelligen: 3-4. Tottenham, waar Micky van de Ven geblesseerd uitviel, staat slechts elfde. Chelsea neemt plek twee over van Arsenal.

Grote meevaller vooraf voor Tottenham was de terugkeer van het centrale duo: Cristian Romero en Van de Ven. Voormalig Chelsea-spits Dominic Solanke werd geflankeerd door Brennan Johnson en Son Heung-min. Bij Chelsea keerde Robert Sánchez terug onder de lat. Moisés Caicedo startte op de rechtsbackpositie. Palmer kreeg een vrije rol achter de enige spits Nicolas Jackson. Onder meer Noni Madueke begon op de bank.

Na een vermakelijke openingsfase met dreigende momenten aan beide kanten was Tottenham de eerste ploeg die toesloeg. Cucurella gleed uit, waardoor Johnson er met de bal vandoor kon. De Welshman gaf scherp voor op Solanke, die eerder bij de bal was dan Levi Colwill en van dichtbij Sánchez passeerde: 1-0.

In de elfde minuut ging het opnieuw mis voor Cucurella. De Spanjaard gleed uit bij een poging de bal weg te schieten, maar gleed andermaal uit en opnieuw waren de gevolgen groot. Johnson nam het balbezit over en gaf mee aan Pedro Porro, die op zijn beurt Dejan Kulusevski bereikte. De Zweed trok naar binnen en haalde doeltreffend uit in de korte hoek: 2-0.

Cucurella rende vervolgens zichtbaar gefrustreerd naar de kant, waar er een nieuw paar schoenen voor hem klaarstond. Chelsea kwam redelijk uit het niets weer terug in de wedstrijd. Jadon Sancho zette vanaf links een indrukwekkende solo in, ontdeed zich van de nodige verdedigers en besloot van net buiten de zestien uit te halen. Zijn lage schot vloog via de binnenkant van de paal binnen: 2-1.

Toch bleef Tottenham nadien de gevaarlijkere ploeg. Zo mikte Son net te hoog en krulde hij de bal ternauwernood over de kruising. Uit een hoekschop kwamen de Noord-Londenaren opnieuw dicht bij een treffer. Son bereikte Pape Matar Sarr, die van enkele meters voor het Chelsea-doel tegen de lat kopte. Grote tegenvaller voor rust voor Tottenham was het geblesseerd uitvallen van Romero, die werd afgelost door Radu Dragusin.

Chelsea moest na rust uit een ander vaatje tappen en deed dat ook. Sancho en Enzo Fernández misten hun kansen nog, maar na ruim een uur spelen kwamen the Blues alsnog op gelijke hoogte. Dat hadden ze mede te danken aan Yves Bissouma, die Caicedo raakte met een onbesuisde sliding. Palmer ontfermde zich over de toegekende strafshop en schoot raak: 2-2.

Met zijn treffer schreef Palmer geschiedenis. Het was voor de 37ste keer in het kalenderjaar 2024 dat Palmer direct betrokken was bij een goal van Chelsea. Tot zondag deelde de Engelsman het clubrecord met voormalig Oranje-international Jimmy Floyd Hasselbaink, die in 2001 tot 36 goals/assists kwam.

Tottenham liet vervolgens na om de voorsprong te heroveren. Son maande Destiny Udogie van de bal te blijven, waardoor er geen sprake was van buitenspel en de Zuid-Koreaan vrije doortocht kreeg. Oog in oog met Sánchez schoot de aanvoerder vervolgens naast. Het bleek een dure misser. Aan de overkant draaide Palmer Udogie dol, waarna zijn door Van de Ven gekraakte schot perfect voor de voeten van Fernández belandde. De Argentijn volleerde met links knap binnen: 2-3.

Net als Romero in de eerste helft moest ook Van de Ven de strijd vroegtijdig staken. De Oranje-international had ogenschijnlijk last van zijn bovenbeen en werd afgelost door aanvaller Archie Gray, in een poging van Ange Postecoglou om toch nog een punt te redden. Dat gebeurde niet. De dartelende Palmer werd in de zestien neergehaald door Sarr, waarna hij de strafschop met een perfect uitgevoerde Panenka achter Fraser Forster werkte: 2-4. Son schoot in blessuretijd nog de 3-4 binnen, maar een resultaat zat er niet meer in voor de thuisploeg.