Chelsea-ster eerlijk over mogelijke problemen in kleedkamer bij terugkeer Enzo Fernández

Reece James sluit niet uit dat het incident rondom Enzo Fernández gaat doorspelen in de kleedkamer van Chelsea, zo zegt de 24-jarige verdediger in een openhartig interview met ESPN. De Engelsman vreest dat de verhoudingen tussen bepaalde spelers niet meer hetzelfde zullen zijn als eerst.

Na de winst van de Copa América filmde Fernández de viering van de Argentijnse selectie in de bus, maar daarbij haalde hij de woede op zijn hals van onder meer zijn teamgenoten bij Chelsea.

De middenvelder zong plotseling een racistisch lied mee dat door supporters van Argentinië in 2022 op het WK van Qatar werd verzonnen. Of hij het lied ook zelf inzette, werd niet helemaal duidelijk in de video.

“Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen uit Angola”, zo klonk onder meer de tekst die destijds werd gezongen door veel Argentijnen, die eveneens met kwetsende leuzen kwamen richting Kylian Mbappé.

In de bus zong Fernández precies dat lied mee, maar hij werd door iemand van de staf geadviseerd direct te stoppen met filmen. Dat advies kwam te laat, want velen hoorden al aan welk lied de Argentijn refereerde.

De actie van Fernández leidde tot veel onbegrip bij Chelsea-teamgenoten. Onder meer Wesley Fofana uitte zijn woede en schreef ‘ongeremd racisme’ bij de video van Fernández. Bovendien heeft hij volgens diverse media de Argentijn direct ontvolgd. Axel Disasi en Malo Gusto (ook beiden Chelsea) volgden het voorbeeld van Fofana.

Fernández voelde zich genoodzaakt om via Instagram een statement naar buiten te brengen en ging daarin diep door het stof. Ook Chelsea keurde het gedrag af middels een officieel statement op de clubwebsite en neemt intern vervolgstappen.

Reactie James

Zijn actie blijft Fernández achtervolgen, zo blijkt ook tijdens de voorbereiding van Chelsea. James wordt doordirect gevraagd of het incident invloed kan hebben op de teamspirit. “Natuurlijk. Er is altijd de factor dat dit soort acties niet goed vallen bij bepaalde personen, waardoor er een probleem ontstaat.”

James krijgt de vraag hoe de situatie nu is. “Tot de dag dat Enzo terugkeert en we met zijn allen samenzijn, weet ik dat niet. Wat ik wel weet, is dat ik persoonlijk hoop dat het opgelost wordt en we met een schone lei aan het seizoen kunnen beginnen.”

“Het is echt een moeilijke situatie. Er is geen ruimte voor racisme of discriminatie in het voetbal. Ik denk wel dat hij snel en goed heeft gehandeld door direct zijn excuses aan te bieden aan zijn teamgenoten, de club en iedereen die last heeft gehad van zijn daden. Dat is het beste wat hij in deze situatie kon doen”, aldus James.

James heeft Fernández persoonlijk gesproken. “Dat was lastig, want we waren in verschillende tijdzones. Het was een normaal gesprek. Hij vertelde zijn kant van het verhaal en legde uit hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

