Chelsea-manager Enzo Maresca keihard voor eigen aanvoerder: ‘Had meer leiderschap van hem verwacht’

Enzo Maresca heeft zich als manager van Chelsea kritisch uitgelaten over Reece James. De Italiaanse oefenmeester had meer leiderschap verwacht van zijn 24-jarige aanvoerder, die net is hersteld van een slepende blessure.

James werd in 2023 aanvoerder van Chelsea onder voormalig manager Mauricio Pochettino, maar kwam sinds begin vorig seizoen niet verder dan twaalf officiële duels in alle competities vanwege verschillende hamstringblessures en twee rode kaarten.

De international van Engeland maakte vorige week zondag tegen Liverpool (1-2 verlies) zijn eerste minuten van het seizoen voor the Blues. Nu hij weer fit is, heeft Maresca de rechtsback publiekelijk uitgedaagd om meer aanwezig te zijn, zowel op als naast het veld.

“Ik heb met James gesproken en ik had meer van hem verwacht op het gebied van leiderschap, in de kleedkamer en voor verschillende andere dingen”, zegt Maresca tegenover The Telegraph.

“Reece is op de weg terug en boekt vooruitgang qua fitheid, maar van hem had ik ook meer verwacht op het gebied van leiderschap. Voor mij is het zo dat je meer moet geven omdat je aanvoerder bent. Je moet meer geven dan de rest. Hij is een van de aanvoerders, dus ik, en zijn ploeggenoten, verwachtten van hem dat hij altijd meer zou geven als het gaat om leiderschap in het algemeen.”

Maresca is van mening dat er in zijn selectie weinig leiders rondlopen, al denk hij wel dat de verdedigers Tosin Adarabioyo, Levi Colwill en Marc Cucurella over de vereiste eigenschappen beschikken.

“James begrijpt dat we meer van hem verwachtten. Hij is een van de spelers uit de eigen jeugdopleiding. Dit is een van de redenen waarom hij meer persoonlijkheid moet tonen. Als je geen echte leider in je selectie hebt, moeten sommige jongens in die rol groeien.”