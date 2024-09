Chelsea laat overbodige Fofana toch nog vertrekken: huur met optie tot koop

David Datro Fofana vervolgt zijn carrière op huurbasis bij AEK Athene. De Griekse topclub kan de 21-jarige spits in de zomer van 2025 voor ruim 23 miljoen euro definitief overnemen van Chelsea. Volgens Fabrizio Romano moet alleen het papierwerk nog geregeld worden.

Chelsea nam Fofana in januari 2023 voor 12 miljoen euro over van Molde FK. Sindsdien speelde de drievoudig international van Ivoorkust slechts 113 minuten namens the Blues, verdeeld over vier officiële optredens. Fofana wist daarin niet te scoren en geen assists af te leveren.

In het afgelopen seizoen werd Fofana in eerste instantie gestald bij Union Berlin, om het seizoen vervolgens af te maken op huurbasis bij Burnley. Daar deed Fofana het met 4 doelpunten en 1 assist in 879 minuten niet slecht, maar de spits kon degradatie van the Clarets niet voorkomen.

Omdat de transfermarkt in vele landen al gesloten is, biedt AEK nu een uitweg voor Chelsea en de overbodige Fofana. Dit seizoen zat hij geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van de Londenaren.

In Athene gaat Fofana spelen met onder meer Nordin Amrabat, Erik Lamela en Levi García. Laatstgenoemde brak ooit door bij AZ en is nu de grote man bij AEK. Domagoj Vida, voormalig international van Kroatië, is aanvoerder bij de club.

Vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat AEK de optie tot koop in het huurcontract van Fofana volgende zomer gaat lichten. De recordtransfer van de dertienvoudig kampioen van Griekenland staat momenteel op slechts 6,5 miljoen euro.

Fofana liet tijdens zijn prille carrière vooral een goede indruk achter als spits van Molde. Met die club werd hij in 2022 kampioen van Noorwegen. In 65 officiële wedstrijden namens Molde was Fofana goed voor 24 doelpunten en 10 assists.