Chelsea-icoon schaamt zich kapot: ‘Zou thuis alles naar de tv hebben gegooid’

Voormalig Engeland- en Manchester United-speler Rio Ferdinand merkte na de massieve thuiszege van Arsenal op Chelsea (5-0) op dat de ploeg verder is dan vorig seizoen. Toen haakten de Londenaren af in de titelstrijd. Dit seizoen is dat anders, het elftal van Mikel Arteta is ongeslagen in alle Big Six-duels in de Premier League.

Arsenal is dit seizoen nog ongeslagen in de wedstrijden met Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea en Tottenham Hotspur. Hoewel Manchester City en Liverpool een wedstrijd minder hebben gespeeld, voeren the Gunners de Premier League-ranglijst aan.

Volgens Ferdinand heeft Arsenal flinke stappen gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Toen stonden de Londenaren een lange tijd bovenaan, maar moesten ze hun meerdere erkennen aan Manchester City, dat uiteindelijk de Premier League won.

‘’Je ziet dat ze niet in de war raken van nederlagen tegen Aston Villa en Bayern München. Er heerst rust en zelfverzekerdheid. Niet alleen bij Arteta, maar ook bij de spelers. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor ze, echter is de weg naar de eindstreep nog lang’’, zei Ferdinand tegen TNT Sports.

Collega-analist en Chelsea-icoon Joe Cole had plaatsvervangende schaamte voor het optreden van zijn club van dinsdagavond. ‘’Ik zat net al in de taxi naar huis, maar toen werd ik gebeld dat ik terug moest komen om mijn werk te doen. Als Chelsea-fan zou ik thuis van alles naar de tv hebben gegooid’’, grapte Cole, die 282 wedstrijden namens Chelsea speelde.

Voormalig Arsenal-verdediger Martin Keown haakte in op de afwezigheid van Cole: ‘’Net als de spelers van Chelsea was je even vermist.’’ Chelsea werd vooral na rust van het kastje naar de muur gestuurd door Arsenal, dat nog vier treffers wist te noteren.

Cole verbaasde zich over de euforie in het Emirates Stadium. ‘’De wijze waarop de overwinning gevierd werd, is een beetje over de top. Ik hoorde vuurwerk en flinke euforie. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen tot het einde van het seizoen’’, legde de 56-voudig international van Engeland uit.

Arsenal maakt zich meteen alweer op voor de volgende derby. Aanstaande zondag gaan the Gunners op bezoek bij Tottenham Hotspur voor the North London Derby.

