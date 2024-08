Chelsea geeft zesklapper geen vervolg maar bereikt wél poulefase van Conference League

Chelsea mag zich opmaken voor de groepsfase van de Conference League. De Londenaren verloren donderdagavond in de play-offs weliswaar van FC Servette, maar de 2-0 overwinning in de heenwedstrijd is uiteindelijk doorslaggevend voor een vervolg op het Europese toneel.

Keigo Tsunemoto kende een dramatische start van de returnwedstrijd. De verdediger gaf een strafschop weg in de beginfase en het was Christopher Nkunku faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 0-1. De gewenste start dus voor Chelsea, dat zondag met 2-6 won van Wolverhampton Wanderers, en manager Enzo Maresca.

Servette knokte zich terug, met de gelijkmaker als resultaat. Jérémy Guillemenot rondde een vlotte counter af en bracht de hoop terug bij de fans op de tribune. Chelsea moest even terug, maar bereikte het rustsignaal met een 1-1 tussenstand.

De thuisclub bleef geloven in een stunt en nam twintig minuten voor het einde zelfs brutaal de leiding. Enzo Crivelli kopte raak, tot grote vreugde van de uitzinnige Servette-supporters. Maresca reageerde daar direct op door Cole Palmer binnen de lijnen te brengen bij the Blues.

Palmer leek tien minuten na zijn entree de 2-2 aan te tekenen, ware het niet dat zijn schot op de lat terechtkwam. Het had voor Chelsea geen fatale gevolgen. De West-Londense club bereikt dankzij de 2-0 overwinning van vorig week de poulefase van de Conference League, waar vrijdag voor wordt geloot.