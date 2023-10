Chelsea geeft zeker lijkende zege op Arsenal in slotfase weg na blunder keeper

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:27 • Jonathan van Haaster

Chelsea heeft een zeker lijkende overwinning op Arsenal in de slotfase uit handen gegeven. The Blues domineerden vrijwel het hele duel op Stamford Bridge en na treffers van Cole Palmer en Mykhaylo Mudryk leek er geen vuiltje aan de lucht. Een blunder van goalie Robert Sánchez, die zomaar inleverde, leidde de aansluitingstreffer van Declan Rice in. Minuten later bezorgde Leandro Trossard de bezoekers een punt: 2-2. Chelsea blijft door de uiterst teleurstellende remise negende staan, terwijl Arsenal op doelsaldo achter koploper Manchester City staat.

Bij Chelsea moest Ian Maatsen het zoals verwacht doe met een plek op de bank. Marc Cucurella bekleedde de linksbackpositie, waardoor Levi Colwill in het centrum belandde naast Thiago Silva. Enzo Fernández en Moisés Caicedo waren de controleurs op het middenveld. Spits Raheem Sterling werd geflankeerd door Mudryk en Palmer. Bij Arsenal waren er evenmin verrassingen waar te nemen. Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus waren weer helemaal fit en stonden samen met Bukayo Saka in de aanval. Martin Ødegaard was de creatieveling op het middenveld van the Gunners.

Chelsea begon uitstekend op een zeer regenachtig Stamford Bridge. Nadat een schot van Conor Gallagher geblokt werd, deed Fernández zijn gekrulde inzet over het doel belanden. Grote mogelijkheden waren er in de fase daarna niet te noteren. Wel werd uit de gele kaarten voor Palmer en Zinchenko duidelijk dat het duel op het scherpst van de snede werd gespeeld. Chelsea en zijn supporters claimden claimden hartstochtelijk een strafschop na een handsbal van William Saliba na een kopbal van Mudryk. Arbiter Chris Kavanagh wilde aanvankelijk van niets weten, maar kwam na het zien van de beelden tot een ander besluit: strafschop. Palmer ging achter de bal staan en stuurde David Raya de verkeerde hoek in: 1-0.

Het eerste dreigende moment van de bezoekers kwam van Rice. De middenvelder kreeg tijd en ruimte op links loste een poging dat tussen een voorzet en een schot in leek. Sánchez deed de gemoedstoestand van zijn ploeggenoten geen plezier door zomaar uit te komen. Gabriel Jesus leek te profiteren door eerder bij de bal te komen en voor te geven, maar zijn voorzet vond niemand op tijd. De Braziliaan probeerde het even later met een poging in de korte hoek. Landgenoot Thiago Silva stond echter paraat. Arteta greep een blessurebehandeling aan om zijn spelers nieuwe instructies mee te geven, maar veel effect had dat niet direct.

Sterker nog: Chelsea kwam zeer dicht bij de 2-0. Gallagher stak Palmer weg, die zijn inzet centimeters langs de tweede paal zag vliegen. Chelsea speelde veel beter dan Arsenal, dat zich maar geen raad wist met het vele balbezit. The Blues creëerden veel meer dreiging dan de bezoekers en kwamen andermaal dicht bij de 2-0. Rechtsback Malo Gusto stoomde op en bereikte de rand van de zestien, waarna zijn schot met links over vloog.

Chelsea trok de lijn uit de eerste helft uitstekend door en kwam vlak na rust op een dubbele voorsprong. Mudryk wilde vanaf links voorgeven, maar raakte de bal verkeerd en zag zijn inzet over Raya in het doel belanden: 2-0. Arsenal moest dubbel zo hard in de achtervolging, maar de defensie van Chelsea hield stand. Met name Thiago Silva bleek een plaaggeest voor de aanvallers van de Noord-Londenaren. Gabriel kwam even later wel los van de Chelsea-defensie. Zijn kopbal zorgde echter niet voor gevaar.

Het lukte Arsenal simpelweg niet om voor de broodnodige dreiging te zorgen. Chelsea daarentegen kreeg meerdere mogelijkheid uit counteraanvallen. Met name Sterling wist zich geen echter geen raad met de geboden mogelijkheden. Net toen de hoop bij Arsenal leek te vervliegen kreeg het een enorm cadeau van Sánchez. De goalie leverde zomaar in bij Rice, die niet nadacht en het doel vond met een schot vanaf een meter of dertig: 2-1. Chelsea was de hele wedstrijd beter, maar het cadeautje van Sánchez kwam Chelsea héél duur te staan.

In minuut 84 maakte invaller Trossard er namelijk 2-2 van, door een uitstekende voorzet van Saka bij de tweede paal binnen te tikken. Een andere invaller van Arsenal, Eddie Nketiah, leek ook op weg om een fout van Sánchez af te straffen. De doelman kwam eerst uit op een lange bal, maar besloot daarna toch zijn doel terug in te gaan. De pijlsnelle Nketiah kwam daardoor tot een schot, dat rakelings naast ging. Het bleek de laatste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd te zijn.