Chelsea heeft het vijftienjarige talent Mathis Eboué gecontracteerd, zo meldt Fabrizio Romano. De zoon van voormalig Arsenal-speler Emmanuel Eboué wordt overgenomen van Watford en stroomt zo in in de jeugdopleiding van the Blues.

De vijftienjarige Eboué, die zowel in de voorhoede als op het middenveld uit de voeten kan, staat te boek als een groot talent. Hij maakte zelfs al minuten in de Onder 21 van Watford, waarbij hij zelfs wist te scoren.

Ook speelt Eboué in de jeugdelftallen van Engeland. In oktober was hij bij het duel met de Onder 16 van Frankrijk goed voor de enige treffer van de wedstrijd, waarmee zijn team de Challenge Trophy wist te winnen.

De overstap hing al enige tijd in de lucht, maar nam wat tijd in beslag omdat de deal grondig werd gecontroleerd. Dit had alles te maken met de Youth Development Rules van de Premier League.

De stap van Eboué naar Chelsea is wel opvallend te noemen, daar zijn vader Emmanuel in zijn carrière als speler actief was voor stadsgenoot en rivaal Arsenal. Hij speelde meer dan tweehonderd wedstrijden voor the Gunners.