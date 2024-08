Chelsea betaalt 20 miljoen euro en haalt alvast een zevende keeper in huis

Mike Penders is officieel eigendom van Chelsea, zo maakt de Engelse topclub bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige Belg komt voor 20 miljoen euro over van KRC Genk, waar hij nog een seizoen blijft spelen. Penders heeft tot medio 2032 getekend op Stamford Bridge.

De transfer van Penders naar Chelsea hing al enige tijd in de lucht. Vorige maand meldde Het Laatste Nieuws al dat de jeugdinternational zijn carrière vervolgt in Engeland. Nu blijkt dat Penders eerst nog een seizoen vlieguren gaat maken bij Genk, waar hij geen eerste keeper is.

Penders stond tijdens de eerste twee competitiewedstrijden in de basis bij Genk, maar is inmiddels tweede doelman achter Hendrik Van Crombrugge. Afgelopen zondag stond Penders in de basis bij Jong Genk, dat speelt in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België.

Vorig seizoen was Penders al de eerste keuze onder de lat bij Jong Genk, waardoor hij wel enigszins ervaring heeft opgedaan in het profvoetbal. Namens het beloftenelftal keepte hij 35 officiële wedstrijden, waarin hij vijf keer de nul hield. 53 keer moest Penders een tegentreffer incasseren.

Bij Genk lag Penders slechts tot medio 2025 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1 miljoen euro, maar Chelsea maakt dus 20 miljoen euro (inclusief bonussen) over aan de Belgische topclub.

Voor een daadwerkelijke kans bij Chelsea moet Penders hoogstwaarschijnlijk geduld houden. Keepers Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Djordje Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli en Lucas Bergström maken allen nog deel uit van de huidige selectie van Chelsea.

Daarnaast is Penders niet de enige doelman die The Blues dit seizoen verhuren. Gabriel Slonina (Barnsley FC) en Eddie Beach (Crawley Town) staan eveneens nog onder contract bij Chelsea.