Chelsea bekert verder na vijfklapper op Stamford Bridge; Kluivert goud waard voor Bournemouth

Chelsea heeft zich zaterdag probleemloos bij de laatste 32 van de FA Cup gevoegd. De ploeg van Enzo Maresca won in eigen huis met 5-0 van League Two-laagvlieger Morecambe. Ondertussen was Justin Kluivert met een doelpunt en een assist van grote waarde voor AFC Bournemouth, dat met 5-1 won van West Bromwich Albion.

Chelsea - Morecambe 5-0

Reece James maakte na maandenlang blessureleed zijn rentree voor Chelsea, dat met een B-ploeg aantrad op Stamford Bridge. The Blues hadden in de openingsfase de pech dat een kopbal van Tosin Adarabioyo op de paal belandde.

Enkele minuten later leek de voorsprong alsnog aanstaande, toen Morecambe-middenvelder Yann Songo’o hands maakte in zijn zestien. Christopher Nkunku nam de strafschop, maar zag goalie Harry Burgoyne zijn inzet keren.

Adarabioyo maakte er even later alsnog 1-0 van, via een fortuinlijk aangeraakt schot. Na rust nam Chelsea verder afstand. Allereerst maakte Nkunku zijn gemiste strafshop goed, door van dichtbij raak te knallen.

Adarabioyo maakte even later zijn tweede treffer, door van afstand heerlijk raak te knallen. João Félix greep vervolgens de hoofdrol. Twee schoten van de Portugees leverden allebei een treffer op, en daarmee tekende hij voor de 5-0 eindstand.

Bournemouth - West Bromwich Albion 5-1

Bournemouth had in eigen stadion opvallend weinig moeite met West Brom, dat een goed seizoen kent in het Championship. West Brom begon wel goed en kwam via Caleb Taylor na een kwartier op voorsprong.

Justin Kluivert wist weer een (klein) kwartier later gelijk te make voor Bournemouth, door een voorzet bij de tweede paal binnen te tikken. De Oranje-international was vervolgens ook goud waard bij de 2-1, door naar binnen te dribbelen en een fraai steekpassje op Dango Ouattara te geven. Laatstgenoemde rondde af met een laag schot.

Nadat Ouattara vlak voor rust ook voor de 3-1 zorgde, verdween de spanning uit de wedstrijd. Antoine Semenyo en Daniel Jebbison lieten de Bournemouth-supporters na rust nog tweemaal juichen: 5-1.