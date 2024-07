Chelsea-aankoop Kendry Páez schrijft geschiedenis voor Ecuador in het Copa América-duel met Jamaica

Kendry Páez heeft donderdagnacht (Nederlandse tijd) geschiedenis geschreven. Het zeventienjarige toptalent, dat in de zomer van 2025 naar Chelsea verkast, maakte de 2-0 in het Copa América-duel met Jamaica en werd daarmee de jongste Ecuadoraanse doelpuntenmaker op het continentale eindtoernooi ooit. Ecuador won met 3-1 en heeft door de nederlaag van Mexico tegen Venezuela (1-0) aan een gelijkspel tegen Mexico genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Páez, die nog geen twee maanden geleden zeventien werd, kreeg de eerste mogelijkheid in het Allegiant Stadium in Nevada. De linkspoot nam de bal met zijn goede been aan, maar onder druk van de Jamaicaanse verdediging schoot hij nipt over. Lang hoefde Ecuador niet te treuren. Een voorzet van Piero Hincapié aan de zijlijn werd dusdanig van richting veranderd door Kasey Palmer, dat doelman Jahmali Waite kansloos was: 1-0.

Op slag van rust kreeg Ecuador een strafschop na een ongelukkige handsbal van Greg Leigh. Arbiter Cristián Garay wees na een VAR-check gedecideerd naar de stip en zag Páez de rechteronderhoek vinden: 2-0. De nu nog speler van Independiente del Valle werd met zijn 17 jaar en 54 dagen de op één na jongste doelpuntenmaker op de Copa América ooit, na Johnnier Montaño. De Colombiaan scoorde in 1999, toen hij 16 jaar en 171 dagen oud was, tegen Argentinië.

Páez kreeg nog voor het rustsignaal de kans om zijn tweede treffer van de avond te maken, echter schoot hij ditmaal vanaf randje zestien nipt over. Tien minuten na rust kwam Jamaica plots terug in de wedstrijd, toen West Ham United-spits Michail Antonio de bal voor zijn voeten kreeg uit een klutssituatie en via de binnenkant van de paal hard raak schoot: 2-1.

Jamaica vocht zich terug in de wedstrijd en claimde een strafschop na vermeend hands van Alan Franco, die goed leek weg te komen met het besluit van Garay om niet naar de elfmeterstip te wijzen. Jamaica bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar ook Shamar Nicholson wist het net niet te vinden door uitstekend verdedigend werk van de Ecuadoranen.

Bondscoach Heimir Hallgrímsson, die overigens niet kon beschikken over sterspeler Leon Bailey, wilde nog wat forceren met het inbrengen van Renaldo Cephas, Kaheim Dixon en Michael Hector, maar het mocht niet baten voor the Reggae Boys. Vlak na de start van de blessuretijd vertrok Minda op de brommer en eenmaal aangekomen in de zestien verschalkte hij Waite met een binnenkant rechts: 3-1.

Jamaica is met nul punten uit twee duels uitgeschakeld en neemt het in zijn laatste groepsduel nog op tegen Venezuela, dat met zes uit twee zeker is van de kwartfinale, maar nog speelt om de groepswinst. De spanning zit vooral in het duel tussen de overige ploegen in Groep B: Ecuador en Mexico. Beide ploegen hebben drie punten, maar omdat Ecuador een beter doelsaldo heeft (+1 om 0), heeft Ecuador aan een gelijkspel genoeg voor een kwartfinaleplaats.

