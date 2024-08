Charlotte FC ziet na afgeketste deal met Calvin Stengs en Feyenoord ook inkomende transfer van Miguel Almirón klappen

Na de afgeketste transfer van Calvin Stengs is ook de deal tussen Charlotte FC, Newcastle United en Miguel Almirón geklapt. Dat meldt Fabrizio Romano. De dertigjarige Paraguayaan was al persoonlijk akkoord met de club uit de Verenigde Staten, maar Charlotte kan geen overeenstemming bereiken met the Magpies en trekt daarom de stekker uit de onderhandelingen.

De transferwindow in de MLS sluit na vandaag, waardoor Almirón een terugkeer naar de MLS deze zomer sowieso uit zijn hoofd moet zetten. Het is niet bekend wat Newcastle wilde hebben voor de rechtsbuiten, die volgens Transfermarkt twintig miljoen euro waard is.

Duidelijk is in ieder geval dat de vraagprijs van the Magpies te gortig was voor Charlotte. De MLS is geen onbekend terrein voor Almirón. De linkspoot werd begin 2019 door Newcastle voor 24 miljoen euro overgenomen van Atlanta United. De Amerikanen hadden Almirón twee jaar eerder opgepikt bij het Argentijnse Club Atlético Lanús.

Almirón maakte tot dusver 209 keer zijn opwachting voor Newcastle. De dribbelaar was verantwoordelijk voor dertig treffers en twaalf assists. Almirón maakte de snelle opmars van de club mee nadat het in 2021 voor tachtig procent in handen kwam van Saudische investeerders. Zo waren the Magpies vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League te bewonderen. Dat was overigens ook direct het eindstation.

Stengs

Charlotte had grote plannen in de laatste dagen van de MLS-window, maar staat uiteindelijk met lege handen nadat ook de transfer van Calvin Stengs afketste. De 25-jarige Feyenoorder was hard op weg naar de club uit North Carolina, maar trok zelf de stekker uit de onderhandelingen nadat Charlotte opnieuw wilde onderhandelen met de Rotterdammers na de medische keuring.

Premier League Newcastle United NEW 2024-08-17T14:00:00.000Z 16:00 Southampton SOU

MLS Charlotte FC CLT 2024-08-24T23:30:00.000Z 01:30 New York Red Bulls NYR

Stengs ging in gesprek met De Telegraaf in op de redenen waarom hij openstond voor een overstap naar Charlotte. “In de eerste plaats omdat ze me gewoon een heel goed contractvoorstel deden. Daarnaast stemde ik in omdat ik avontuurlijk ben ingesteld en omdat ik hele goede verhalen hoorde over de stad Charlotte en de staat North Carolina."

De spelmaker van Feyenoord gaf toe dat hij na de medische keuring ‘opeens niet meer het volledige vertrouwen voelde’ van Charlotte. “Of dat iets met mijn knie had te maken? Ja, daar vonden de doktoren iets van. De testresultaten werden naar Amerika gestuurd en daarna wilde de club weer in gesprek met Feyenoord. Dat voelde niet goed.”