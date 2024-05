César Luis Menotti, bondscoach Argentinië tegen Oranje in 1978, overleden

César Luis Menotti is op 85-jarige leeftijd overleden. Menotti leidde zijn thuisland Argentinië in 1978 naar zijn eerste wereldtitel ooit. In de finale in Buenos Aires werd na verlenging afgerekend met het Nederlands elftal.

Menotti begon zijn trainerscarrière in 1970, op 31-jarige leeftijd, bij Club Atlético Huracán. Daarmee werd hij in 1973 kampioen. Een jaar later werd Menotti aangesteld als bondscoach van Argentinië. De druk toen enorm. Argentinië maakte vier jaar eerder op het WK 1974 in Duitsland geen goede indruk en kreeg onder meer klop van Oranje (4-0).

Uiteindelijk zou hij acht jaar lang bondscoach blijven, waarbij het winnen van de wereldtitel het absolute hoogtepunt was. In de finale in 1978 in het Estadio Mâs Monumental kwam Argentinië op voorsprong via Mario Kempes.

Tien minuten voor tijd kopte Dick Nanninga Oranje op gelijke hoogte, waarna Rob Rensenbrink centimeters verwijderd was van een winnende treffer in blessuretijd. Hij schoot echter tegen de paal, waarna Argentinië in de verlening aan het langste eind trok via andermaal Kempes en Daniel Bertoni.

Het was een enorme zege voor Argentinië als land. Politieke spanningen en een militaire staatsgreep hadden in de jaren daarvoor voor grote onrust gezorgd. Diego Armando Maradona zat overigens niet bij de WK-selectie van 1978, ondanks dat het destijds zeventienjarige toptalent al naam had gemaakt in Argentinië.

Na zijn periode als bondscoach van Argentinië trok el Flaco (de slanke) naar Europa. Tussen 1983 en 1984 was hij een jaar lang de trainer van FC Barcelona, waar hij Maradona onder zijn hoede had. Menotti won dat jaar de Copa del Rey en Spaanse Supercup met de Catalanen.

Menotti had nadien nog meerdere grote clubs onder zijn hoede, waaronder Boca Juniors, River Plate, Atlético Madrid, Sampdoria en Independiente. Ook was begin jaren 90 anderhalf jaar lang de bondscoach van Mexico. In 2019 werd Menotti commercieel directeur bij de Argentijnse voetbalbond. Al jaren ging het slecht met de gezondheid van Menotti.

