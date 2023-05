Catalaanse media signaleren Neymar op kampioensfeest Barcelona

Dinsdag, 16 mei 2023

Neymar is afgelopen weekend afgereisd naar Barcelona om het titelfeest van de Spaanse grootmacht bij te wonen, zo verzekeren Catalaanse media. De aanvaller van Paris Saint-Germain genoot twee vrije dagen en besteedde die door zich te mengen tussen zijn voormalig ploeggenoten. Barcelona verzekerde zich afgelopen zondag middels een 2-4 overwinning bij stadgenoot Espanyol van de 27ste landstitel in de clubgeschiedenis.

Van Neymar is bekend dat hij nog geregeld afreist naar Barcelona, daar zijn zoontje Davi Lucca woonachtig is in de Spaanse stad. Ook zijn moeder Carolina Dantas betrekt er sinds 2021 een appartement. Neymar zelf zou regelmatig afspreken met oud-ploeggenoten. Het Twitch-kanaal Jijantes FC, dat gespecialiseerd is in nieuws over Barcelona, legde het moment vast waarop de Braziliaan van het vliegveld naar zijn taxi liep.

Volgens Sport speelden de festiviteiten van Barcelona zich af in de Olympische haven en een speciaal afgehuurde feestlocatie. Neymar zou zijn ex-ploeggenoten hebben ontmoet in een plaatselijke disco. Onder hen Marc-André ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto. Neymar werd zelf twee keer landskampioen met Barcelona en won verder onder meer drie keer de Copa del Rey en eenmaal de Champions League.

Paris Saint-Germain, dat op de hoogte zou zijn van het 'uitstapje' van Neymar, is met de aanvaller in gesprek over een nieuwe verbintenis. Een terugkeer naar Barcelona wordt als zeer onwaarschijnlijk geacht, daar Barça in financieel zwaar weer verkeert. De Catalanen moeten ruimte maken op de loonlijst om te voldoen aan de Fair Play-regels van LaLiga. Indien dat lukt, is het eerste doel om Lionel Mesi terug te halen naar het Spotify Camp Nou.