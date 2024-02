Castaignos racistisch bejegend door eigen fans; club overweegt juridische weg

Het weekend van Luc Castaignos is vrijdagavond dramatisch begonnen. De 31-jarige spits uit Schiedam, die tegenwoordig onder contract staat bij FC Magdeburg, speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Holstein Kiel. Castaignos miste een penalty, maar na afloop van de wedstrijd gaat het vooral om een verdrietig voorval: de voormalig spits van onder meer Feyenoord en Inter wordt via social media racistisch bejegend door zijn eigen fans.

Castaignos speelt sinds januari 2023 voor Magdeburg, waar hij teamgenoot is van Rotterdammer Mohamed El Hankouri. De voormalig jeugdinternational van Oranje kan bij zijn club niet altijd rekenen op een basisplaats, maar tegen Holstein Kiel werd Castaignos voor de leeuwen gegooid.

Magdeburg, de nummer dertien van de 2. Bundesliga, stond in eigen huis met 0-1 achter tegen nummer twee Holstein Kiel, toen Castaignos mocht aanleggen vanaf elf meter. Zijn strafschop werd echter gestopt door doelman Timon Weiner, waardoor hij op vier competitietreffers blijft staan.

Na afloop van de wedstrijd meldde Castaignos zich op Instagram. “Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor het missen van die penalty en begrijp dat er mensen boos op mij zijn. Ik zou niets liever willen dan het moment terugdraaien en het opnieuw doen voor mezelf, de club en onze fans.”

Toch Wil Castaignos iets kwijt. “Ik accepteer niet dat fans alles mogen schrijven. Stop met het sturen van racistische berichten!” Castaignos deelt daarbij een screenshot van een van de walgelijke teksten die hij heeft ontvangen op Instagram.

Via de clubwebsite reageert ook Magdeburg middels een statement. “De hele club staat voor tolerantie en diversiteit en is tegen alle vormen van discriminatie en racisme. De club zal ook juridische stappen overwegen om ervoor te zorgen dat dergelijk gedrag wordt bestraft. Luc, we staan volledig aan jouw kant. Heel FC Magdeburg staat voor diversiteit en tolerantie. Stop racisme, neem duidelijk stelling tegen racisme.”

De gebeurtenissen rondom Castaignos worden in Duitsland groot opgepakt. Zo schrijft onder meer het grote medium Kicker erover. Castaignos ligt nog tot het einde van dit seizoen in Magdeburg. Eerder speelde hij voor achtereenvolgens Feyenoord, Inter, FC Twente, Eintracht Frankfurt, Sporting Portugal, Vitesse, Gyeongnam FC en OFI Kreta.

Een screenshot van de Instagram Story van Castaignos.

