Carlos ‘Borges’ refereert aan Xavi Simons in eerste interview met Ajax

Donderdag, 3 augustus 2023 om 23:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:33

Sven Mislintat is zeer verheugd met het aantrekken van Carlos Forbs. Donderdagavond maakte Ajax officieel bekend dat de negentienjarige linksbuiten voor een vast bedrag van veertien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen is overgenomen van Manchester City. In het eerste interview met Ajax TV na de bekendmaking maakt de technisch directeur zijn tevredenheid kenbaar, terwijl Forbs zelf ook bijna niet kan geloven dat hij nu speler van Ajax is.

“Carlos begreep meteen wie wij zijn, waar we voor staan en wat hier mogelijk is”, vertelt Mislintat voor de camera. “Hij is een fantastische jongen, én razendsnel. Carlos wordt zeker een van de snelste spelers van de Eredivisie. Hij heeft veel lef en is het type speler dat het verschil kan maken. Elke actie is dreigend, op volle snelheid. Ik ben heel blij om hem aan de selectie toe te voegen. Hij heeft wapens die we nodig hebben om wedstrijden te winnen”, besluit de directeur voetbalzaken.

Forbs geeft aan dat hij zich vereerd voelde dat Ajax zich voor hem meldde. "Ik heb er zin in en ben blij hier te zijn. Toen ze mij vertelden dat Ajax me wilde hebben, was ik in Portugal. Ze vertelden me dat ze interesse in mij hadden en vertelden over het project en hoe ik in het team zou passen. Dat is wat je als speler wil horen. Toen dacht ik: dit is de juiste stap voor mij. Ik was zelfs verrast, in shock."

“Het is een goede competitie voor jonge spelers, die veel kansen krijgen”, vervolgt Forbs. “Ik ben fan van de Nederlandse competitie. Daarom heb ik ervoor gekozen. Spelers als Xavi Simons hebben het ver geschopt in deze competitie. Het is een droom die uitkomt. Honderd procent”, besluit de vleugelspits.