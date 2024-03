Cancelo haalt keihard uit naar ‘ondankbaar’ Man City: ‘Er zijn leugens verteld’

João Cancelo is dolgelukkig bij FC Barcelona. Nadat de 29-jarige Portugees uit de gratie viel bij Manchester City en Pep Guardiola, voelt hij zich nu op zijn plek in Spanje. In een interview met A Bola bespreekt hij zijn tijd in Manchester, waar hij nog tot medio 2027 vastligt.

Nadat Guardiola met the Citizens een iets ander systeem ging spelen, waarbij een sleutelrol was weggelegd voor Nathan Aké op de linksbackpositie, werd de speeltijd van Cancelo flink gereduceerd.

De Portugees, die zijn basisplek weer terug wilde veroveren, ging in conclaaf met Guardiola en verlangde meer speelminuten. De Spaanse oefenmeester zou de houding van zijn pupil niet hebben gewaardeerd. Cancelo raakte op een zijspoor, Bayern München bood uitkomst. In een interview met A Bola verwijt Cancelo Guardiola van leugens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Er zijn leugens verteld", lucht Cancelo zijn hart tegenover het Portugese blad. "Ik ben nooit een slechte teamgenoot voor ze geweest, dat kan je aan Aké of Rico (Lewis, red.) vragen. Ik heb geen superioriteits- of minderwaardigheidscomplex tegenover hen, maar dat was wel de mening van de manager..."

"Ik denk dat Manchester City een beetje ondankbaar tegen me was toen ze dat zeiden", vervolgt Cancelo. "Ik was een heel belangrijke speler in de jaren dat ik daar was. Ik heb nooit gefaald in mijn toewijding aan de club en aan de fans en ik heb altijd alles gegeven."

"Ik herinner me een keer dat ik werd beroofd en aangevallen en de volgende dag speelde ik tegen Arsenal. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Ik liet mijn vrouw en mijn dochter alleen thuis, doodsbang. Mensen zullen zich dit alleen herinneren omdat Guardiola veel krachtiger is dan ik als hij iets zegt, en ik houd het liever voor mezelf."

Ondanks het feit dat Cancelo het winnen van de Champions League en de Premier League misliep, geeft hij aan nooit spijt te hebben gehad van zijn overstap. Cancelo, die nog tot medio 2027 vastligt in het Etihad Stadium, keert in juli in principe terug naar Manchester.

Zelf zou de vleugelverdediger dolgraag nog een jaar vertoeven in Barcelona, maar of de Catalanen een waarschijnlijk fors transferbedrag kunnen ophoesten, is een groot vraagteken. "Ik heb gewonnen in Italië (Juventus, red.), Engeland, Duitsland en ik zou hier graag willen zijn om volgend jaar in Spanje voor de titels te strijden", besluit de vleugelverdediger.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties