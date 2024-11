Calvin Stengs keert terug bij Feyenoord, maar moet nog wel even geduld hebben

Trainer Brian Priske van Feyenoord heeft de opstelling voor het duel met sc Heerenveen bekendgemaakt. Onder meer Antoni Milambo en Julián Carranza staan in de basis in De Kuip, waar om 18.45 uur afgetrapt wordt. Calvin Stengs miste de laatste dertien duels vanwege een knieblessure, maar zit nu weer op de bank. Het duel is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther is de vervanger van de licht geblesseerde Justin Bijlow. De verdediging van Feyenoord bestaat uit Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal. Gernot Trauner, die is hersteld van ziekte, begint op de bank.

Net als Bijlow komt Heerenveen-thuis ook te vroeg voor aanvoerder Quinten Timber, die last heeft van zijn enkel en klaargestoomd wordt voor de Champions League-kraker tegen Manchester City. Hwang In-beom en Antoni Milambo completeren deze linie.

Carranza is weer helemaal fit en begint, bij afwezigheid van Ayase Ueda en Santiago Gimenez, in de spits. Anis Hadj Moussa begint op rechts als vervanger van Ibrahim Osman, terwijl Igor Paixão vanaf de linkerkant voor de nodige dreiging moet zorgen. De weer fitte Stengs begint op de bank bij Feyenoord.

Priske heeft tijdens de interlandperiode goed door kunnen werken met de achtergebleven spelers. “We hadden een grotere groep dan in voorgaande breaks en hebben goede dagen gehad. We hebben tactisch kunnen trainen en meetings gehad. We kijken ernaar uit om weer te beginnen en moeten drie punten pakken hier in De Kuip.”

Feyenoord wist zijn laatste twee Eredivisie-duels te winnen en won bovendien zijn laagste vier wedstrijden tegen Heerenveen. De Friezen zijn staan de gelukkige zege op Go Ahead Eagles (1-0) twaalfde, maar hebben slechts drie punten meer dan nummer zestien Sparta Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Zerrouki; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Köhlert, Bochniewicz, Hopland, Braude; Van Ee, Condé; Smans, Brouwers, Trenskow; Nicolaescu.