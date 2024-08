Calvin Stengs bereikt persoonlijk akkoord met Charlotte FC en lijkt Feyenoord te verlaten

Calvin Stengs heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Charlotte FC. Dit meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag via X. De Telegraaf meldde zaterdagavond al dat Feyenoord akkoord is met het bedrag van acht miljoen euro dat de club uit de Major League Soccer wil betalen voor de middenvelder annex vleugelaanvaller.

Voor Stengs ligt bij Charlotte FC een vierjarig contract klaar. De Feyenoorder wilde eerst nog enkele dagen de tijd nemen om na te denken over het Amerikaanse avontuur. Naar nu blijkt is er reeds overeenstemming tussen club en speler over de meerjarige deal.

Volgens Romano worden de komende dagen gebruikt om al het papierwerk rondom de transfer van Stengs af te ronden. Als alle details zijn afgerond, tekent de 25-jarige Stengs dus voor vier seizoenen in de MLS.

Feyenoord Youth Watcher meldt via X, in een tweet die inmiddels is verwijderd, dat Stengs bij Feyenoord over een clausule beschikt om Rotterdam voortijdig te verlaten. Het is niet bekend welk minimaal transferbedrag daaraan is verbonden.

Charlotte FC werd in 2019 opgericht en trad in 2022 toe tot de Major League Soccer. Het Bank of America Stadium biedt normaal gesproken plaats aan 38.000 bezoekers. Stengs wordt sowieso de best betaalde speler in de selectie van de Amerikaanse club.

Stengs weet wat het is om in het buitenland te spelen. Hij ruilde AZ in 2021 namelijk voor 15 miljoen euro in voor OGC Nice. Na een verhuurperiode bij Royal Antwerp, dat met Stengs in de gelederen voor het eerst in 66 jaar kampioen werd, streek de aanvaller in 2023 neer bij Feyenoord. De Rotterdammers legden zes miljoen euro voor hem neer een jaar geleden.

De door Charlotte FC begeerde Stengs droeg tot dusver 44 keer het shirt van Feyenoord. Daarin scoorde hij acht keer en was de vleugelaanvaller achttien keer aangever.

Stengs ontbrak zaterdag bij Feyenoord vanwge ziekte. De ploeg van trainer Brian Priske liet prompt twee punten liggen tegen promovendus Willem II (1-1).