Calvin Bassey laat vlak voor tegengoal plots billen zien aan supporters tegenstander

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig Ajax-verdediger Calvin Bassey, die om een opmerkelijke reden viraal gaat.

Hoewel hij geen minuut in actie kwam tegen Arsenal dinsdagavond, trok de Nigeriaan nadrukkelijk de aandacht naar zich toe. Dat deed hij vanaf de zijlijn.

Terwijl Bassey zich warmliep en opmaakte voor een invalbeurt die niet zou plaatsvinden, werd de mandekker uitgejoeld door het Arsenal-publiek, dat herhaaldelijk ‘who are ya?’ (‘wie ben je?’) scandeerde.

De bankzitter van Fulham reageerde met een glimlach en door zijn billen tentoon te stellen. Het lachen was Bassey snel vergaan, want luttele seconden later gooide Arsenal de wedstrijd in het slot via Bukayo Saka.

The Gunners wonnen het Premier League-duel met 2-1.