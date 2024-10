BVV Barendrecht zorgt voor enorme bekerstunt door NAC Breda diep in blessuretijd uit te schakelen

BVV Barendrecht heeft woensdagavond voor een flinke bekerstunt gezorgd. Door een late goal was de club uit Zuid-Holland met 2-1 te sterk voor NAC Breda in de TOTO KNVB Beker. Daardoor gaat Barendrecht door naar de tweede ronde, en is NAC uitgeschakeld.

Met Barendrecht leek NAC op voorhand geen ongunstige tegenstander te hebben geloot. Waar NAC momenteel de nummer zeven van de Eredivisie is, speelt Barendrecht twee niveaus lager: in de Tweede Divisie. Daar bezet het plek zes op de ranglijst.

Toch zouden de Brabanders het bijzonder lastig krijgen met de Zuid-Hollanders. Sterker nog: al in de achtste minuut was het Barendrecht dat op voorsprong kwam.

Een vrije trap vanaf de zijkant van het veld werd nog weggekopt door Jan Van den Bergh, maar vervolgens kwam de bal voor de voeten van Wouter Vermeer. De verdediger nam de bal aan op z’n borst en plukte hem vervolgens in één keer uit de lucht: 1-0.

Halverwege de eerste helft diende ook de eerste serieuze kant voor NAC zich aan. Max Balard stuitte oog in oog met doelman Jomar Gomes echter op de keeper.

Nadat NAC-goalie Daniel Bielica vlak na rust een kopbal van Timo de Graaf had gekeerd, werd het aan de andere kant van het veld 1-1. Lars Mol gleed bij de tweede paal een uitstekende voorzet van Saná Fernandes binnen.

NAC ging op zoek naar meer en kreeg uitstekende mogelijkheden via Elías Már Ómarsson, Dominik Janosek en Leo Sauer. Steeds lag Gomes echter in de weg. Raul Paula zag zijn kopbal nog op de lat belanden.

Diep in de blessuretijd was het aan de andere kant van het veld plots wel nog raak. Brent Vugts schoot de bal fraai binnen en zorgde zo voor een flinke bekerstunt.