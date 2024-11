Ook de buitenlandse media raken niet uitgepraat over de waanzinnige comeback van PSV tegen Shakhtar Donetsk (3-2). De Eindhovenaren stonden in de 86steminuut nog op een 0-2 achterstand, maar liepen dankzij de late goals van Malik Tillman (twee) en Ricardo Pepi met een overwinning van het veld. Voornamelijk Shakhtar-doelman Dmytro Riznyk (25) wordt bedolven onder de complimenten.

‘De vloek van de laatste minuten’, kopt Oekrajinska Pravda.“Shakhtar verloor van PSV in ondertal. Tillman scoorde twee keer in drie minuten en op het allerlaatste moment bezorgde Pepi PSV de overwinning.” De krant looft het optreden van Riznyk. “Het is de moeite waard om zijn ongelooflijke prestatie te vermelden. Hij vestigde een record met zijn aantal reddingen.”

Fakty i kommentariizet Riznyk ook in het zonnetje. “In de tweede helft ging Peter Bosz met behulp van zijn wissels all-in, maar Shakhtar had een onberispelijke Riznyk op het veld staan. De doelman redde vijftien (!) keer tot de 87ste minuut, waarna hij drie keer de bal uit het net moest halen. Ongelooflijk!”

Marcaspreekt van ‘een magische avond in Eindhoven’. “Pepi bezorgt zijn team de overwinning. Wat een geweldige wedstrijd! Een epische finale van PSV dat in vijf minuten wint en zijn ongeslagen reeks van 47 thuisduels behoudt. Shakhtar vertrouwde op Riznyk, die de avond eindigde als beste speler van de wedstrijd die in de laatste minuten een nachtmerrie beleefde.”

“Wát een rollercoaster aan emoties voor Johan Bakayoko en PSV”, valt er te lezen bij Het Laatste Nieuws. De Belgen zagen hoe de Eindhovenaren beter werden nadat Shakhtar in de zeventigste minuut met tien man kwam te staan. “Ze roken bloed en joegen volop naar de aansluitingstreffer. Riznyk leek zich lange tijd niet te laten passeren, maar enkele minuten voor het einde zette Tillman dan toch de aansluitingstreffer op het bord.”

“Het begin van een straffe comeback, zo bleek, want zeven minuten later stond het zowaar 3-2. Eerst maakte Tillman met een pareltje gelijk, waarna Pepi in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd het Philips Stadion in extase bracht. PSV kroop door het oog van de naald”, aldus de Belgische krant.

“Dit is ongelooflijk!”, schrijft Bild. “PSV draaide de wedstrijd in een wilde slotfase volledig om en won een duel dat al verloren werd geacht met 3-2. Shakhtar bezweek onder de constante druk. PSV had veel schoten die voor weinig gevaar zorgden, maar dankzij twee geniale uithalen van Tillman