Bruno Fernandes zocht na ontslag Erik ten Hag bij Manchester United direct contact om duidelijke boodschap af te geven

Bruno Fernandes bood Erik ten Hag zijn excuses aan nadat de Nederlandse manager ontslagen werd door Manchester United. De Portugese spelmaker en tevens aanvoerder voelde zich verantwoordelijk voor het congé van Ten Hag.

"Erik is weg en dat weten we", zei de offensief ingestelde middenvelder na afloop bij Sky Sports. "Voor niemand binnen de club is het goed als een manager vertrekt. Dat betekent namelijk dat het team niet op zijn best is en de resultaten niet top zijn."

Fernandes weet hoe de voetbalwereld in elkaar steekt. "Dan is de manager degene die de prijs ervoor betaalt", baalt hij. "We weten allemaal dat als een manager ontslagen wordt dat iedereen daarbij betrokken is, maar er maar één de kop van jut is."

"Want het is makkelijker om een coach te ontslaan dan om van vijftien spelers af te komen", aldus Fernandes, die zelf niet gevrijwaard wil zijn van kritiek. "Als je een manager ziet vertrekken moet je dus goed in de spiegel kijken en een deel van de schuld op je nemen."

Derhalve besloot Fernandes om zijn excuses aan te bieden aan zijn manager. "Ik sprak met Ten Hag en heb hem mijn excuses aangeboden", vertelt hij eerlijk. "Ik was teleurgesteld dat hij moest vertrekken en ik probeerde hem te helpen."

De aanvoerder verwijt zichzelf een gebrek aan rendement. "Ik scoorde niet, het team scoorde niet en daarvoor voel ik mij verantwoordelijk, want normaal maak ik wel veel doelpunten. Het belangrijkste is dat ik altijd honderd procent gaf, en Ten Hag weet ook dat ik dat deed", besloot hij.

De opvolger van Ten Hag is reeds bekend. Rúben Amorim komt binnenkort over van Sporting Portugal en moet de kwakkelende club weer recht zien te trekken. Tot die tijd fungeert Ruud van Nistelrooij als interim-trainer. De Nederlandse coach en clublegende speelde zondag gelijk tegen Chelsea (1-1).