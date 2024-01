Brobbey reageert op de vermeende interesse van Man United en Ten Hag

Brian Brobbey is niet van plan om deze winter bij Ajax te vertrekken, zo laat hij weten op de persconferentie na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (4-1). De doorgaans goed ingevoerde journalist Florian Plettenberg meldde zaterdag namens de Duitse tak van Sky Sport dat Manchester United en manager Erik ten Hag een poging willen wagen om Brobbey los te weken bij Ajax.

De 21-jarige spits was afgelopen zomer ook al een doelwit van the Red Devils, maar van een transfer kwam het toen niet. Brobbey geeft zelf echter aan niets van de hernieuwde Engelse interesse te weten.

“Ik zag het ook voorbijkomen op het nieuws. Maar ik blijf lekker in Amsterdam”, zegt de 21-jarige spits. Brobbey wil een toekomstige transfer niet geheel uitsluiten. “Of ze in de zomer mogen terugkomen? Haha, wie weet.”

Ajax-trainer John van ‘t Schip hoopt in ieder geval dat de Amsterdammers deze maand niet meewerken aan een transfer van Brobbey. "Wat mij betreft is hij niet te koop”, spreekt de oefenmeester klare taal.

"Dus ja, ik hang dat om zijn nek. Het zou niet handig zijn als hij nu vertrekt. Maar wie ben ik om dat te zeggen? We proberen de groep zo sterk mogelijk te houden. Dan is Brobbey daar een heel belangrijke speler in. Ik beslis niet of hij vertrekt, maar er zijn dan wel krankzinnige bedragen nodig.”

Brobbey was zondag andermaal belangrijk voor Ajax. De spits maakte tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) de eerste twee doelpunten. Daarmee bracht hij zijn seizoenstotaal op vijftien goals in alle competities.

De Oranje-international ligt nog tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA vast. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op vijftien miljoen euro.

