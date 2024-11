Brobbey komt na eerste goal in Nederlands elftal met verontrustend nieuws voor Ajax-fans

Brian Brobbey is blij met zijn eerste doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal. De aanvaller van Ajax scoorde dinsdagavond in zijn zevende interland, in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). Na afloop heeft de spits echter niet alleen positief nieuws.

Brobbey kopte in de 24ste minuut een uitstekende voorzet van Noa Lang binnen. "Ik ben blij met mijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal", aldus Brobbey voor de camera van de NOS.

De spits juichte ingetogen. "Ik was God gewoon aan het bedanken. Natuurlijk ben ik hier heel erg blij mee. Ik hoop op meer doelpunten in Oranje."

Brobbey krijgt de vraag hoe hij zijn eigen optreden beoordeelt. "Het ging wel oké in de eerste helft. In de tweede helft had ik een klein beetje last van mijn bovenbeen. De trainer heeft me er daarom uitgehaald." Brobbey keert dus met klachten terug naar Ajax, dat zondag in de Eredivisie speelt tegen PEC Zwolle.

Het veld in het Bilino Polje-stadion in Bosnië was van slechte kwaliteit. "Het was inderdaad heel glad, ja", bevestigt Brobbey. "Het is niet makkelijk. Je moet toch vol gas geven."

Brobbey had geen moeite om zich op te laden voor de wedstrijd waarin niets meer op het spel stond. "Het stimuleert me juist. Elke wedstrijd die ik speel wil ik me laten zien en het beste uit mezelf halen."