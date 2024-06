Brighton & Hove Albion heeft met jongste manager in Premier League ooit de opvolger van Roberto De Zerbi binnen

Fabian Hürzeler is de nieuwe trainer van Brighton & Hove Albion, zo meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. De Duitser maakt de overstap van St. Pauli en tekent een contract voor drie seizoenen bij Brighton. Met zijn 31 jaar wordt Hürzeler de jongste manager in de Premier League ooit.

Roberto De Zerbi maakte de afgelopen twee jaar veel indruk bij Brighton. De Italiaan loodste the Seagulls vorig seizoen naar de zesde plaats in de Premier League, waardoor de club zich afgelopen jaar mocht melden in de Europa League. Vlak voor het einde van afgelopen seizoen kondigde hij zijn vertrek aan.

Brighton kon dus op zoek naar een opvolger voor De Zerbi en is uitgekomen bij de 31-jarige Hürzeler, die afgelopen seizoen met St. Pauli wist te promoveren naar de Bundesliga door kampioen te worden op het tweede niveau.

Zijn leeftijd zou al zoiets doen vermoeden, maar Hürzeler is een vrij onervaren trainer. Voor zijn avontuur bij St. Pauli had hij nog nooit een elftal onder zijn hoede gehad.

“Op zijn weg naar promotie speelde St. Pauli sensationeel voetbal”, zo schreef Plettenberg. "Hürzeler is een goede vent. Hij lijkt een beetje op Julian Nagelsmann: ze zijn allebei erg modern, erg zelfverzekerd, erg dapper. Hürzeler houdt van aanvallen, hij wil de bal hebben. Hij is geen verdedigende coach.”

“Ik begrijp waarom Brighton Hürzeler wilde hebben. Hij is erg ambitieus en 31 jaar is zeker erg jong, maar hij heeft niets te verliezen. Hij heeft altijd een geweldige band met de spelers, hij is een leidende figuur ondanks zijn leeftijd en hij werd absoluut geaccepteerd door de fans in Duitsland.”

De Zerbi staat inmiddels ook voor een nieuw avontuur. De Italiaan werd de afgelopen week al veelvuldig in verband gebracht met Olympique Marseille, dat afgelopen seizoen als achtste eindigde in de Ligue 1. Van een definitief akkoord kwam het nog niet.

