Brian Priske voert twee wijzigingen door in basiself Feyenoord voor Champions League-duel met Sparta Praag

Brian Priske heeft bekendgemaakt welke elf Feyenoorders hij het veld instuurt voor het duel met Sparta Praag. Bart Nieuwkoop en Gernot Trauner keren terug in de basis bij de Rotterdammers, die om 21:00 uur aftrappen in de eigen Kuip. Het duel is live te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar Nieuwkoop de rechtsback van dienst is bij afwezigheid van Jordan Lotomba (geblesseerd) en Givairo Read (niet speelgerechtigd).

Trauner keert na een lichte blessure terug in de basis en verdrijft Thomas Beelen naar de bank. De Oostenrijker vormt het hart van de defensie met Dávid Hancko, terwijl Smal op linksback de voorkeur krijgt boven Hugo Bueno.

Hwang In-beom en Jurriën Timber zijn de controleurs op het middenveld, achter nummer 10 Antoni Milambo. Voorin moeten flankspelers Anis Hadj Moussa en Igor Paixão spits Santiago Gimenez van bruikbare ballen voorzien.

Feyenoord staat er redelijk voor in de Champions League, wat het uitsluitend te danken heeft aan zijn uitwedstrijden. Tegen Benfica en Girona werd er gewonnen, terwijl er op bezoek bij Manchester City een historisch punt werd gepakt. Thuis werd er verloren van zowel Bayer Leverkusen als Red Bull Salzburg.

Hancko, die net als Priske een rijk verleden heeft bij Sparta Praag, voorspelde op de persconferentie een moeilijke wedstrijd. “We hebben ons op verschillende dingen voorbereid, omdat ze dit seizoen verschillende tactieken hebben gebruikt.”

“Het wordt niet makkelijk, Sparta heeft in de afgelopen jaren flinke stappen gezet. We moeten een prestatie leveren die onze fans verdienen, ook omdat we tot nu toe alleen punten hebben gepakt in uitwedstrijden."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

Opstelling Sparta Praag: Vindahl Jensen; Vitík, Sørensen, Cobbaut; Wiesner, Sadílek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Rrahmani, Birmancevic.