Brian Priske voerde discussie met gefrustreerde Feyenoorder: ‘Dat is wat wij bespraken’

Brian Priske heeft tijdens de persconferentie tekst en uitleg gegeven bij de publiekelijke discussie die hij zaterdagavond voerde met Calvin Stengs. Feyenoord won met 2-3 op bezoek bij RKC Waalwijk, maar de grootverdiener was zichtbaar gefrustreerd.

Priske maakt zich geen zorgen over de 25-jarige linkspoot. “Als spelers niet goed genoeg presteren, dan raken ze gefrustreerd en willen ze uitzoeken waarom dingen niet lukken. Dat is wat wij na afloop bespraken.”

Stengs is na een langdurige blessure weer terug bij Feyenoord. De concurrentie is ondertussen hevig in Rotterdam-Zuid, daar Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa in de afgelopen maanden naam hebben gemaakt.

Priske krijgt de vraag op welke positie hij Stengs gaat posteren. “Hij kan op het middenveld, maar ook op de flank. Het hangt af van de tegenstander, het wedstrijdplan en hoe hij daarin impact kan hebben, maar ik denk dat hij op beide posities terecht kan.”

Stengs speelde dit seizoen pas 346 minuten namens Feyenoord, verdeeld over 6 officiële wedstrijden. Daarin was de achtvoudig international van het Nederlands elftal eenmaal trefzeker. Ook leverde Stengs twee assists.

Zijn grootste concurrent op 10, Milambo, heeft al 1.123 minuten in de benen. De Rotterdamse tiener wist in zeventien wedstrijden al zes keer te scoren en leverde daarnaast een assist af.

Hadj Moussa, die het Stengs moeilijk maakt op de rechtsbuitenpositie, was in de afgelopen zes wedstrijden die Feyenoord speelde vijf keer trefzeker. De verwachting is dat Stengs woensdagavond tegen Sparta Praag opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank.