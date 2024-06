Brian Priske neemt behoorlijk jonge assistent-trainer mee naar Feyenoord

De 27-jarige Lukas Babalola wordt de nieuwe assistent-trainer van Feyenoord, zo weet Martijn Krabbendam namens Voetbal International te melden. Brian Priske, de nieuwe trainer van Feyenoord, neemt hem mee naar Rotterdam als rechterhand.

Babalola, een Deen die ook over de Nigeriaanse nationaliteit beschikt, werkte bij Sparta Praag ook al nauw samen met Priske, die eerder deze maand gepresenteerd werd bij Feyenoord en in De Kuip een driejarig contract tekent.

Eerstgenoemde werd in eerste instantie aangesteld als analist, maar maakte promotie en fungeerde in de tweede seizoenshelft als assistent-trainer, zo legt Krabbendam uit op de website van VI.

De 27-jarige Babalola is met zijn leeftijd jonger dan een deel van de selectie. Gernot Trauner (32), Timon Wellenreuther (28) en Bart Nieuwkoop (28) zijn de drie selectiespelers die ouder zijn dan de beoogd nieuw asistent-trainer.

De naar Liverpool vertrokken Arne Slot neemt Sipke Hulshoff mee als zijn assistent. John de Wolf blijft wel in Rotterdam. De 60-jarige assistent vormt samen met Priske en Babalola dus vermoedelijk het technische hart van de nummer twee van afgelopen seizoen.

Samen beginnen de coaches in juli op de voorbereiding op het volgend seizoen. Na de geplande oefenduels wacht op 4 augustus de eerste echte test. Dan is PSV de tegenstander in het onderlinge duel om de Johan Cruijff-schaal.

Kort daarna begint het seizoen echt. Feyenoord neemt dan deel aan de Champions League, terwijl het ook in de Eredivisie hoge ogen zal willen gooien. Behalve de Rotterdammers heeft ook rivaal Ajax een bijna geheel nieuwe (en jonge) trainersstaf, terwijl Peter Bosz 'gewoon' PSV-trainer is komend seizoen.

