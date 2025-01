Martijn Krabbendam kan zich totaal niet vinden in de woorden van Brian Priske na afloop van Feyenoord - FC Utrecht (1-2). De trainer van de Rotterdammers liet weten tevreden te zijn over het spel van zijn ploeg, maar Krabbendam vindt dat de Deen veel kritischer moet zijn, zo laat de clubwatcher weten in een video van Voetbal International.

“Ik denk dat Feyenoord vandaag een hele goede wedstrijd heeft gespeeld”, zo liet Priske weten op de persconferentie na afloop. “Echt top, briljant, ik vond ons de beste ploeg. We hebben op twee belangrijke momenten in de tweede helft de wedstrijd verloren. Natuurlijk doet het pijn, maar ik kan niet boos zijn op deze jongens.”

“Dat is de sfeer die er al langere tijd hangt bij Feyenoord: dat het wel goed gaat en dat het wel goed komt”, aldus Krabbendam in een video-item van VI. “Er zijn gewoon wedstrijden die je als topclub niet mag verliezen, Utrecht was er daar een van. Je kunt er van allerlei theorieën op los laten, maar je verliest gewoon die wedstrijd.”

“De conclusie is uiteindelijk dat je dichter bij de vijfde plek staat dan bij de top twee, waar Feyenoord als club wil en hoort te spelen”, dendert Krabbendam door. “Dan kun je wel zeggen dat het goed gaat, maar het gaat helemaal niet goed. Begin februari volgt een directe confrontatie met Ajax en die mag je al niet meer verliezen. Ik snap eigenlijk niet zo goed waar dat positivisme vandaan komt.”

“Ik vind de reactie die Feyenoord gaf van een subtopper die een keer een wedstrijd verliest”, is de spijkerharde conclusie van Krabbendam. “Dit kan gewoon echt niet bij een topclub. Utrecht haalt Haller in de winterstop, daarmee spreek je een bepaalde ambitie uit. Feyenoord mist twee belangrijke spelers, maar is op heel veel vlakken gewoon niet voorbereid.”

De Rotterdammers staan door de nederlaag tegen Utrecht nog altijd op de vierde plaats, maar het gat met Ajax is inmiddels wel vergroot tot zeven punten. Krabbendam adviseert Feyenoord dan ook om in actie te komen op de winterse transfermarkt, nu de situatie nog te overzien is.

Ook de clubleiding handelt volgens Krabbendam niet naar die van een topclub. “Ze zijn niet klaar voor de tweede seizoenshelft. Dat is iets wat ook de clubleiding zich mag aanrekenen. Je moet gewoon zorgen dat die ploeg klaar is. Als Feyenoord ambitie heeft, mag je dat ook wel eens uitstralen.”