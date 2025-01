Brian Priske is 'dead man walking': 'Namen van Erik ten Hag, Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst vallen bij Feyenoord'

Valentijn Driessen ziet Brian Priske het tij niet meer keren bij Feyenoord. Na een nieuwe teleurstelling op bezoek bij Willem II (1-1) zaterdagavond werd de druk op de Deense keuzeheer opnieuw groter. Zo groot, dat de chef voetbal van De Telegraaf in hem een 'dead man walking' ziet.

Afgelopen zomer durfde Priske het aan. Hij moest Arne Slot, de succestrainer die Feyenoord in 2023 zijn eerste landstitel sinds 2017 bezorgde, opvolgen.

Sinds de voormalig trainer van Sparta Praag aan het roer staat in De Kuip lukte het de Rotterdammers vrijwel nooit om voor langere tijd zonder zeperd te blijven. De achterstand op Eredivisie-koploper PSV, dat ook verre van foutloos is, bedraagt na negentien speelrondes tien punten.

Volgens Driessen wordt Priske niet meer serieus genomen door zijn eigen spelersgroep. "Brian Priske is als trainer van Feyenoord een dead man walking. Met zijn uitlatingen na Willem II - Feyenoord heeft de Deen de lont in het kruitvat gestoken en is het wachten op ontploffing."

De journalist doelt op de claim van Priske dat het 'heilige vuur' ontbreekt bij zijn spelers. "Te weinig zie ik spelers die de laatste tien minuten proberen deze wedstrijd te winnen. Ze hebben passie, zijn professioneel, maar soms heb je innerlijk vuur nodig", zei de trainer onder meer na het teleurstellende gelijkspel in Tilburg zaterdag.

"Priske is als trainer medeverantwoordelijk voor het ontbreken van het heilige vuur", meent Driessen. "Na Willem II had hij zijn spelers te vuur en te zwaard moeten verdedigen, kop van Jut spelen en zich niet over de rug van zijn spelers moeten verstoppen. Met zijn handelswijze blijkt de Deen de zwakste schakel."

"In zeven maanden Feyenoord is het Priske sowieso niet gelukt om zijn spelers in goede zin te raken. Nog geen enkele Feyenoorder heeft zich in het openbaar positief over de Deen uitgelaten, meer dan dat hij een heel aardige man is."

Mocht Feyenoord daadwerkelijk afscheid nemen van de man die de huddle even snel introduceerde als in de ban deed, moet het buitenshuis op zoek naar een opvolger, zo denkt Driessen. "Inmiddels vallen de namen van Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en zelfs Erik ten Hag te beluisteren. Vooralsnog te prematuur."