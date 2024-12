Brian Priske gaat weer rouleren onder Feyenoord-lat, maar biedt zowel Justin Bijlow als Timon Wellenreuther geen garanties

Justin Bijlow maakt dinsdag 'zo goed als zeker' zijn rentree onder de lat bij Feyenoord, zo verzekert De Telegraaf maandagochtend. In het bekerduel met MVV neemt Timon Wellenreuther plaats op de bank, maar trainer Brian Priske biedt nog geen garanties voor de wedstrijden daarna.

De keeperskwestie beweegt zich als een rode draad door het seizoen van de Rotterdammers heen. In de zomer leek Bijlow op weg naar de uitgang, waar Premier League-deelnemer Southampton lonkte. Een gefaalde medische keuring gooide roet in het eten, maar Wellenreuther had reeds gehoord de eerste doelman te worden.

Toen Bijlow in november alsnog de kans kreeg wegens teleurstellende optredens van zijn Duitse concurrent, raakte de achtvoudig Oranje-international, zoals zo vaak het geval is bij hem, geblesseerd. Wellenreuther kreeg een nieuwe kans en stond zijn plekje daarna niet meer af.

Op bezoek bij MVV in de TOTO KNVB Beker gebeurt dat dus alsnog. In Maastricht mag Bijlow zich bewijzen, al had hij zijn rentree mogelijk liever elders gemaakt. "Vervelend voor Bijlow is dat MVV - Feyenoord op ouder kunstgras wordt gespeeld, niet de meest ideale ondergrond voor een keeper die net hersteld is van een blessure", schrijft De Telegraaf.

Wie er komend weekend, als Feyenoord op bezoek gaat bij koploper PSV, plaatsneemt tussen de palen is nog onduidelijk. De ochtendkrant durft geen garanties te geven over op wie de keuze onder de lat valt tijdens de topper, mogelijk omdat Priske zelf de knoop nog moet doorhakken.

Afgelopen Eredivisie-speelronde ging Wellenreuther opzichtig de mist in tegen Heracles (5-2 winst). Bij een doeltrap leverde de Duitser zomaar in, waarna nota bene Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand profiteerde.

In totaal kreeg de voormalig Willem II'er dit seizoen 35 treffers om de oren in 22 duels. Bijlow keepte onder Priske pas één keer en moest tegen AZ (3-2 winst) tweemaal vissen.