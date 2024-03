Brian Brobbey ontbreekt in opstelling Ajax voor duel met Fortuna Sittard

Ajax moet het tegen Fortuna Sittard stellen zonder Brian Brobbey. De spits begint uit voorzorg op de bank. Chuba Akpom neemt zijn plek in. Verder ontbreekt Devyne Rensch in de selectie wegens een schorsing. De plek van de centrumverdediger wordt ingenomen door Josip Sutalo, die is hersteld van een blessure. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj staat onder de lat bij Ajax. De Duitser ziet vijf verdedigers voor zich staan: Tristan Gooijer, Sutalo, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa. Rensch pakte vorige week tegen FC Utrecht een directe rode kaart en kreeg daarvoor drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Op het middenveld en in de aanval wijzigt Van ‘t Schip niets. Kristian Hlynsson, Jordan Henderson, Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor moeten voor de aanvoer richting spits Akpom zorgen. Brobbey ontbreekt 'uit voorzorg', schrijft clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International op X.

Net als Kaplan in de verdediging maakt ook Mannsverk op het middenveld een uitstekende indruk de laatste weken. De Noor lijkt niet meer weg te denken uit de basisformatie van de Amsterdammers.

Ajax kent zoals bekend een zeer moeizaam seizoen, al maakten de Amsterdammers midweeks wel een uitstekende indruk tegen Aston Villa, de nummer vier van de Premier League. Hoewel Ajax niet wist te scoren, stond het defensief goed en creëerde het de nodige kansen. Achterin waren Kaplan en Hato de uitblinkers. Kaplan voorkwam in de blessuretijd met een uiterste ingreep dat Leon Bailey een schot op doel kon krijgen en vierde dat moment als een treffer. Ook voetballend maakte de Turk een prima indruk.

“Dit is wat je vanuit Ajax graag wil zien, dat je van achteruit kan opbouwen", vertelde Van 't Schip na Villa-thuis. "Dat kan hij, hij blijft rustig en stelt uit. Daarnaast is hij verdedigend sterk, zowel in de lucht als in de een-tegen-een. Een paar keer gooide hij zich ervoor. Dat is prachtig, hij brengt een echte winnaarsmentaliteit met zich mee.” Kaplan kende een zware start in Amsterdam wegens een zware knieblessure. Twee weken geleden debuteerde hij dan eindelijk tegen AZ. “Ik ben blij voor hem dat hij na zo een moeilijke periode weer aan het voetballen is.”

Waar Ajax strijdt om plek vier of vijf, heeft Fortuna nog altijd zicht op deelname aan de play-offs om een Conference League-ticket. Het spel van Fortuna is niet altijd even overtuigend, maar met een elfde plaats – twaalf punten boven nummer zestien RKC Waalwijk – hoeft de ploeg van trainer Danny Buijs zich geen zorgen meer te maken om degradatie.

Fortuna won zijn laatste twee wedstrijden, van RKC (0-1) en Excelsior (5-2), grotendeels dankzij Kaj Sierhuis. De spits, jeugdproduct van Ajax, maakte in Waalwijk op schitterende wijze het enige doelpunt. Een week later maakte hij binnen twintig minuten een hattrick én leverde hij de assists op de overige doelpunten van Justin Lonwijk en Rodrigo Guth. De in Athene geboren Sierhuis heeft nog maar één Eredivisie-doelpunt nodig om in de dubbele cijfers terecht te komen.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Akpom.

Opstelling Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Guth, Siovas, Dijks; Duarte, Oratmangoen, Özyakup; Córdoba, Sierhuis, Lonwijk

