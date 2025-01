'Brian Brobbey kan Ajax na teleurstellende eerste seizoenshelft alsnog verlaten'

Brian Brobbey is in beeld bij Olympique Marseille, zo beweert althans het Franse RMC Sport. Naast de spits van Ajax is ook Feyenoord-aanvaller Santiago Gimenez in beeld bij de Franse grootmacht.

Eerder op de dinsdag bracht Foot Mercato dat laatste nieuwtje al naar buiten. De Zuid-Fransen, waar Neal Maupay momenteel de eerste keus is in de punt van de voorste linie, zijn naarstig op zoek naar doelpunten.

Roberto de Zerbi is namelijk niet onder de indruk van Elye Wahi, de 22-jarige spits waar vorige zomer nog flink de portemonnee werd getrokken. Inclusief bonussen werd er voor de jonge aanvaller bijna dertig miljoen euro betaald aan RC Lens.

Hij voldoet echter niet. Wahi is echt nog geen doorslaand succes in het Stade Vélodrome gezien het karige aantal van drie goals in veertien wedstrijden in de Ligue 1 en beker. Marseille lijkt ontevreden te zijn over Wahi en overweegt om hem deze maand alweer van de hand te doen.

Eintracht Frankfurt zou al dicht bij de komst van de Franse aanvaller zijn. In de winterwindow zal de Franse clubleiding - bij een verkoop van Wahi - op zoek gaan naar een jonge, talentvolle spits om te kunnen concurreren voor de spitspositie. De naam van Gimenez prijkt op het lijstje en ook Brobbey lijkt een serieuze kandidaat.

Er zouden drie namen zijn geïdentificeerd, waarbij Brobbey en Gimenez de Eredivisie vertegenwoordigen. De naam van de derde mogelijkheid wordt niet genoemd. Brobbey wordt door Transfermarkt getaxeerd op een marktwaarde van dertig miljoen euro.

De fysiek sterke spits krijgt door het roulatiebeleid van Francesco Farioli en de aanwezigheid van Chuba Akpom en Wout Weghorst misschien niet zoveel speelminuten als hij zou willen. In 28 wedstrijden scoorde hij slechts drie keer. Zeven maal gaf hij de eindpass.