Brennan Johnson vervolgt uiterst knappe reeks bij zege Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft ook zijn tweede Europa League-wedstrijd van het seizoen gewonnen. Nadat FK Qarabag vorige week al aan de kant werd gezet (3-0), rekenden de Londenaren donderdagavond af met het Ferencváros van trainer Pascal Jansen. Pape Matar Sarr en Brennan Johnson scoorden voor de Engelsen, voordat Barnabás Varga de spanning nog even terugbracht: 1-2. Johnson wist voor de vijfde wedstrijd op rij te scoren.

Tottenham-manager Ange Postecoglou gaf duidelijk geen prioriteit aan het treffen met de Hongaren. Met Archie Gray, Lucas Bergvall, Mikey Moore en Will Lankshear stonden er liefst vier tieners aan de aftrap. Zij werden bijgestaan door meer ervaren krachten als Timo Werner, Ben Davies en Cristian Romero. Bij Ferencváros begonnen Virgil Misidjan en Philippe Rommens op de bank.

Er lagen vooraf dus wel degelijk mogelijkheden voor Ferencváros, dat er al na een paar minuten een gevaarlijke counter uitgooide. Varga schoot vanaf randje zestien teleurstellend over. Aan de andere kant werd Sarr bijzonder veel ruimte gegund.

Een heerlijke voorzet van Eldar Civic leek de openingstreffer in te leiden, toen Varga opdook bij de tweede paal en binnenkopte. De Hongaars international bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan, waardoor het feestje niet doorging.

Aan de andere kant sloeg Tottenham genadeloos toe. Moore dribbelde richting de zestien en gaf mee aan Sarr, die zag dat de verdediging van Ferencváros ingreep. De Hongaren kregen de bal alleen niet de zestien uit en tot overmaat van ramp had verdediger Stefan Gartenmann geen idee waar de bal zich bevond, waardoor Sarr simpel kon binnenschieten: 0-1.

Pedro Porro was dicht bij de 0-2. De Spanjaard werd gevloerd in de zestien, maar speelde verder en schoot tegen de paal. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Het kwalitatief veel sterkere Tottenham hoefde zich niet overmatig in te spannen om de manschappen van Jansen van zich af te houden. The Spurs kwamen ook bijna op 0-2, echter vloog de volley van Lankshear nipt naast.

Werner kreeg vlak daarna een enorme kans, maar de Duitse spits sleepte de bal te ver naar de buitenkant en schoot in het zijnet. Het zat de bezoekers ook niet mee. Invaller Johnson, die in zijn laatste vier duels vier keer scoorde, zag zijn harde inzet tegen de lat belanden. Even later had Johnson zijn treffer alsnog te pakken. De Welshman schoot via de binnenkant van de paal raak: 0-2. Varga bracht de spanning nog even terug door knap binnen te tikken, maar Tottenham won.