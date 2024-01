Breekt PSV zijn eigen unieke record met een overwinning op FC Utrecht?

PSV evenaarde tegen Excelsior (3-1) winst een stokoud clubrecord. Ook in het seizoen 1987/88 werden de eerste zeventien duels in de Eredivisie allemaal gewonnen. Lukt het PSV om er tegen FC Utrecht achttien zeges op rij van te maken? De ontmoeting in De Galgenwaard begint zondag om 12:15 uur.

Er was meer goed nieuws voor PSV afgelopen week. Dankzij een 3-1 overwinning op FC Twente werd namelijk de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker bereikt. Daarnaast is er het vooruitzicht op een tweeluik met Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League. FC Utrecht hervatte de Eredivisie zondag met een 0-0 gelijkspel tegen nummer zeventien Vitesse.

