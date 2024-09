Brandley Kuwas keert na afwezigheid van 5 jaar terug naar Nederland

Brandley Kuwas keert terug bij FC Volendam. Dat bevestigt de Keuken Kampioen Divisie-club via de officiële kanalen. De 31-jarige buitenspeler was transfervrij, nadat hij in december vorig jaar was vertrokken bij het Turkse Giresunspor.

De afgelopen periode trainde Kuwas al mee bij Volendam, dat momenteel de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie bezet. Nu heeft hij ook daadwerkelijk een contract getekend, voor één jaar. "Ik ben blij om hier weer terug te zijn. De cirkel is voor mij nu rond”, aldus Kuwas op de website van zijn nieuwe club.

Ook Patrick Busby is blij met de komst van Kuwas. “Dat we na het sluiten van de transferperiode er alsnog in geslaagd zijn om de selectie met Brandley Kuwas te versterken zegt alles over de dynamiek van FC Volendam”, aldus de technisch directeur.

“Brandley voelt zich hier thuis en is super fit en gemotiveerd om oude tijden te doen laten herleven. Onze selectie is nu compleet en bestaat uit alleen maar eigen Nederlandse spelers. We zijn vol vertrouwen om met deze groep spelers te kunnen voldoen aan onze verwachtingen.”

Kuwas speelde van 2012 tot 2015 ook al voor Volendam. In die periode was hij goed voor 17 goals en 29 assists in 116 officiële duels.

Vervolgens vertrok de geboren Hoornaar naar Excelsior, om één jaar later alweer de stap naar Heracles Almelo te maken. Namens de Almeloërs speelde hij 106 officiële duels, waarin hij 23 keer scoorde en 40 assists gaf.

Daarna speelde Kuwas nog voor Al-Nasr (Verenigde Arabische Emiraten), Al-Jazira (Verenigde Arabische Emiraten), Maccabi Tel Aviv (Israël) en Giresunspor (Turkije). Nu keert de 24-voudig international van Curaçao na vijf jaar dus terug naar zijn geboorteland.