Bram van Polen witheet na PEC - Ajax: ‘Ik ben helemaal klaar met die kut VAR’

Bram van Polen is niet te spreken over de VAR, zo laat hij zijn ongenoegen blijken na afloop van het duel tussen PEC Zwolle en Ajax (1-3). Bovendien vindt de aanvoerder van De Blauwvingers dat zijn ploeg zichzelf ernstig tekort heeft gedaan.

Van Polen zag in de blessuretijd van het duel een doelpunt van zijn persoon afgekeurd worden. De aanvoerder stond millimeters buitenspel, zo concludeerde videoscheidsrechter Ingmar Oostrom na lang beraad. Eerder maakte ook Silvester van der Water al een treffer, tevens in buitenspelpositie.

Na afloop richtten de camera’s zich op Van Polen, die zichtbaar gefrustreerd in gesprek was met arbiter Jeroen Manschot. Voor de camera’s van ESPN laat Van Polen weten waar dat gesprek over ging.

“Ik moet na dit soort momenten wel even oppassen dat ik niet teveel in mijn emotie een interview ga geve”, adviseert Van Polen zichzelf. Die goedbedoelde raad lijkt de back al snel uit het raam te gooien als hem gevraagd wordt wat hij tegen Manschot zei.

“Dat ik helemaal klaar ben met die kut VAR”, steekt hij zijn boosheid niet onder stoelen of banken. “Het is elke keer weer… Op zich vind ik het wel een goed hulpmiddel, maar het zit momenteel alleen maar tegen bij ons.”

“Ik had het idee dat doordat die grensrechter (Franca Overtoom, red.) weer buitenspel geeft, dat ze (de VAR, red.) uiteindelijk op dat appèl afgaan. De mensen van de KNVB zijn dit jaar nog niet echt in ons voordeel. Het voelt alsof we ze continu tegen en dat is heel frustrerend”, besluit de aanvoerder dat onderwerp.

“Ik wil niet in de slachtofferrol kruipen”, vervolgt Van Polen, “want we hebben onszelf in de eerste twintig minuten zwaar tekort gedaan. Als Ajax een dag te pakken was, was het vandaag wel. Dat hebben we echt aan onszelf te wijten.”

Het was een klein wonder te noemen dat het defensief kwetsbare Ajax slechts één tegentreffer incasseerde. Via Eliano Reijnders, Younes Namli en vooral Odysseus Velanas had PEC vaker moeten scoren. Van Polen kreeg op slag van rust zelf ook een grote kans, maar van dichtbij mikte hij over. De verdediger neemt dat zichzelf kwalijk.

“Ik moet zelf voor de rust die bal ook gewoon maken, dan begin je de tweede helft met 1-2. Ik vond Ajax op de eerste twintig minuten na niet al te best. Er had veel meer ingezeten vandaag”, baalt Van Polen.

