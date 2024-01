Boulahrouz vernietigend: ‘Schandalig. Ik kan me hier mateloos aan irriteren’

Khalid Boulahrouz heeft vol onbegrip gereageerd op de toegekende gelijkmaker van Vinícius Júnior tegen Almería. De aanvaller van Real Madrid werkte de bal met zijn bovenarm in het doel en tot woede van de bezoekende partij bleef de treffer staan. Bovendien zag Almería vlak voor die gelijkmaker een treffer van Sergio Arribas worden afgekeurd en ook daar begrijpt Boulahrouz niets van. "Dit is echt schandalig."

Real Madrid speelde zondagmiddag een wedstrijd om snel te vergeten tegen Almería, de hekkensluiter in LaLiga die dit seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen. De bezoekers kwamen via treffers van Largie Ramazani en Edgar González op een dubbele voorsprong, die na rust verdween door treffers van Jude Bellingham, Vinícius Júnior en Dani Carvajal.

De gelijkmaker van Vinícius viel in minuut 67, al leek de treffer afgekeurd te gaan worden toen scheidsrechter Francisco Hernández Maeso naar het VAR-scherm geroepen werd. De arbiter keek lang naar de beelden en kwam tot de conclusie dat de treffer rechtsgeldig was, tot onbegrip van alles en iedereen bij Almería. Carvajal bezorgde Real na bijna honderd minuten alsnog de zege op het gebroken Almería.

Boulahrouz analyseerde de wedstrijd bij Ziggo Sport. "Het was een geweldige tweede helft. Heel veel dingen gezien waarvan we dachten: nou...kan dat wel?" Almería voelde zich niet alleen benadeeld bij de gelijkmaker van Vinícius. Een kleine tien minuten voor dat moment leek Almería via Arribas op 1-3 te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens een veeg van Dion Lopy in het gezicht van Jude Bellingham.

Op de vraag of Boulahrouz die treffer terecht afgekeurd vond worden, is de ex-verdediger duidelijk: "Nee, absoluut niet. Dit soort dingen gebeuren continu, elke wedstrijd weer. Dit was niet hard, dit was niet bedoeld. Dit is geen klap. Tuurlijk, je voelt het wel, maar het is niet dat je daarvan op de grond moet gaan liggen, van: o wat doet dit pijn. Dit is echt schandalig. Ik kan me hier mateloos aan irriteren."

"Zo'n scheidsrechter komt dan naar Bernabéu en maakt dan dit soort beslissingen. Kom op! Hij staat er bovenop, vijf meter. Gaat vervolgens ook nog even kijken. Dat moet je dat toch weten? In de herhaling kun je zien dat het oké is. Geen persoonlijkheid, geen ruggengraat, helemaal niks. Dit soort scheidsrechters moet je niet meer laten fluiten in dat soort stadions. Almería is de hekkensluiter, doet zijn best, maar door dit soort beslissingen worden ze genaaid."

Discutabele gelijkmaker

Ook over de gelijkmaker van Vinícius is Boulahrouz uitgesproken over Maeso. "Hier kan ik nog begrijpen dat je naar de kant moet. Maar hier zie je toch overduidelijk dat dit op zijn arm is? Het is toch onder zijn oksels? Hij komt nog net niet op zijn elleboog. En dan sta je daar, midden in Bernabéu! Dit is echt belachelijk."

Hè?! Wat doet-‘ie nou?! ?? Bizarre taferelen in Madrid, waar de 3-1-voorsprong van Almeria tóch niet doorgaat, maar dat is niet voor iedereen duidelijk... ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmeria pic.twitter.com/oW6jRlh6r9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

Real Madrid maakt gelijk! ?? In eerste instantie wordt de goal van Vinícius Júnior afgekeurd, maar na een ingreep van de VAR staat het toch 2-2 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmería pic.twitter.com/fped2xGuSB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

