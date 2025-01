Boulahrouz gruwelt van 'slap' interview speler Feyenoord: 'Je bent niet aan het kaarten!'

Khalid Boulahrouz ergert zich in de studio van Ziggo Sport aan een interview van Thomas Beelen, kort na de pijnlijke 6-1 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij Lille OSC. De voormalig verdediger vindt dat de als middenvelder opererende Harderwijker veel harder mag zijn voor zijn ploeggenoten na zo'n beschamende verliesbeurt.

''De eerste tien minuten na rust waren nog wel prima, maar na de 3-1 ging het ineens hard. Toen waren we het kwijt. Dan probeer je het bij 6-1 te houden'', analyseert Beelen op het veld van Lille de zware nederlaag van de Rotterdammers in het miljardenbal. ''Op gegeven moment ging echt alles mis en viel alles binnen. Het was vooral in de tweede helft niet goed genoeg.''

Beelen erkent dat de spelers van Feyenoord nog tijdens de wedstrijd overleg voerden over het strijdplan. ''We zeiden tegen elkaar: nu moet het stoppen. Daarom stonden we ook even met vijf man achterop, want we werden even overlopen. 6-1 was al erg genoeg'', aldus de balende Feyenoorder

Boulahrouz

Boulahrouz kan heel weinig met de analyse van Beelen vanuit Frankrijk. ''Misschien is dit zijn karakter'', is de analist in het begin nog mild voor de van origine verdediger. "Maar als je zijn interview ziet...''

''Hoe hij praat is ook hoe hij speelt. 'Oké jongens, het zijn nu vijf tegengoals. Nu moet het wel stoppen.' Je bent niet aan het kaarten! Je moet elkaar gewoon flink de waarheid zeggen'', vindt Boulahrouz dat de spelers van Feyenoord veel te lief zijn voor elkaar.

''Dat zag je ook bij die eerste tegengoal'', vervolgt Boula zijn terugblik op de voor Feyenoord dramatisch verlopen wedstrijd in Lille. ''Bart Nieuwkoop coacht Anis Hadj Moussa en er wordt gewoon niet geluisterd.''

''Je ziet geen woede, niemand elkaar even hard aanpakken. Je zag een Feyenoord dat blij was dat ze al door waren. En aan de andere kant zag je een team dat bij de eerste acht wilde eindigen'', legt Boulahrouz het verschil uit tussen beide ploegen.