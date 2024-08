Bosz zet Jordan Teze op de bank bij PSV na turbulente week

De eerste opstelling van PSV dit Eredivisie-seizoen is bekend. Trainer Peter Bosz zet Jordan Teze, die eerder weigerde te spelen vanwege de belangstelling van AS Monaco maar later daarop terugkwam, op de bank. Het duel in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijn ziet vier verdedigers voor zich staan: Richard Ledezma, Ryan Flamingo, de weer fitte Olivier Boscagli en Fredrik Oppegård.

Boscagli, die het duel met Feyenoord wegens blessureleed miste, start dus bij de Eindhovenaren. Mauro Júnior is er nog niet bij, net als de langer geblesseerden Sergiño Dest en Armando Obispo.

Jerdy Schouten schuift door naar het middenveld, met assistentie van Joey Veerman en Malik Tillman. Guus Til moet het stellen met een reserverol en zal waarschijnlijk in de tweede helft worden gebracht om nieuw elan aan het aanvalsspel te brengen.

Luuk de Jong staat in de spits bij PSV. Johan Bakayoko steunt de aanvoerder vanaf de rechterflank, Noa Lang vanaf de linker.

Voor PSV zal het een grote uitdaging worden om het afgelopen seizoen te evenaren. De regerend landskampioen verloor in het seizoen 2023/24 in de Eredivisie slechts één wedstrijd, van NEC, en verbrak op een haar na het puntenrecord in de Eredivisie.

In de vernieuwde opzet van de Champions League hoopt PSV het beter te doen dan vorig seizoen. De Eindhovenaren speelden in de achtste finale tegen Borussia Dortmund met 1-1 gelijk, om daarna in Duitsland, ondanks de nodige grote kansen, met 2-0 te verliezen.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegård; Tillman, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Lelieveld, Van Eijma, Van den Buijs, Meijers; Roemeratoe, Van der Venne, Oukili; Cleonise, Zawada, Lokesa.