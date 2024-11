Bosz wist na ultrakort gesprek dat De Jong klaar was voor basisplaats bij PSV

Peter Bosz heeft er nooit aan getwijfeld om Luuk de Jong op te stellen in het Champions League-duel van PSV met Shakhtar Donetsk van woensdagavond. De coach van de Eindhovenaren zag ook Noa Lang de race tegen de klok winnen, waardoor ook de vleugelaanvaller aan de aftrap verschijnt in het Philips Stadion.

''Het gesprek duurde vijf seconden. Ik vroeg of het goed ging, en het ging goed. Dus was het voor mij duidelijk'', legt Bosz bij Ziggo Sport uit waarom De Jong tegen Shakhtar de voorkeur krijgt boven Pepi.

''Het wil niet zeggen dat de keuze tegen de ander is, integendeel'', haast de PSV-coach zich te zeggen. ''En Pepi moet zo doorgaan. Dan komt het vanzelf goed.''

Verslaggever Noa Vahle wil weten of Bosz tegenwoordig vaker een keuze moet maken tussen De Jong en Pepi. ''Mijn vak bestaat uit keuzes maken, de hele tijd. Als Straks Jerdy Schouten en Joey Veerman terugkomen, moet ik wéér meer keuzes maken. Dat is nou eenmaal het vak dat ik gekozen heb.''

''En dat is soms voor een speler helemaal niet fijn, of regelmatig niet fijn. Maar het is wat het is'', weet Bosz dat hij soms spelers van PSV moet teleurstellen.

Lang

Bosz kiest voor Noa Lang als collega van De Jong in de aanval van PSV. ''Noa heeft gisteren (dinsdag, red.) weer meegetraind, en dat is goed gegaan. Er is altijd een risico, want als je zoveel wedstrijden speelt dan zullen spelers nooit helemaal honderd procent topfit zijn.''

''Een bepaald risico is er altijd. Maar dat is in dit geval niet zo'n probleem, want het is meer een kneuzing. Dus is het verder geen probleem'', heeft Bosz voldoende vertrouwen in Lang.