PSV-coach Bosz bijt na puntenverlies tegen FC Utrecht fel van zich af: 'Nee, dit is echt onzin!'

PSV verloor zaterdagavond andermaal dure punten in de titelstrijd van de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht. Peter Bosz is teleurgesteld door het resultaten, maar behoorlijk tevreden over het vertoonde veldspel van zijn ploeg.

"Ik vond dat we goed speelden", aldus Bosz na afloop op de persconferentie. "Niet dat alles goed ging, want als je naar het balverlies in de eerste helft kijkt... Het gebeurde met simpele passes, en ook nog eens door onze ervaren spelers, dat mag niet."

"We hebben vandaag veel kansen gecreëerd. Tegen Willem II waren onze kansen echt op één hand te tellen. Vandaag had je meerdere handen nodig." De 1-2 van Paxten Aaronson in de 75ste minuut was een klap voor PSV. "Omdat ik vond dat wij juist op waren naar de 2-1 en daar ook kansen toe kregen. Het was goed dat we onze kop niet lieten hangen."

Bosz wil twee spelers in het bijzonder noemen. "Onze invallers, die heb ik vorig seizoen heel vaak genoemd, maar die heb ik dit jaar veel minder kunnen noemen. Noa Lang bereidt de goal van Isaac Babadi voor, ik vond Ismael (Saibari, red.) weer ouderwets.

Bosz had na afloop een duidelijke boodschap voor zijn spelers. "Ik heb in de kleedkamer gezegd: Als je zo speelt, deze kansen creëert... Ik heb bij vlagen weer het PSV gezien van vorig jaar. Met die intensiteit spelen, de tegenstander je wil opleggen."

Toch verloor PSV opnieuw twee punten in de titelstrijd met Ajax. "Zeker, en dat is ook de teleurstelling. Wij moeten thuis van FC Utrecht winnen." Ajax heeft nu vijf verliespunten minder dan PSV, maar wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Bosz krijgt de vraag of hij het gevoel heeft dat 'het door zijn vingers glipt'. De coach van PSV raakt geïrriteerd door die vraag. "Daar ga ik me helemaal niet mee bezighouden, of de titel door onze vingers glipt. Wat een onzin man. Als wij in de achtervolging moeten, dan zullen we dat doen. Wij moeten gewoon onze wedstrijden winnen."

"Ajax komt hier toch nog naartoe? Hoezo glipt het dan door onze vingers?", aldus Bosz.