Peter Bosz praat kort voor PSV-RKC over Jordan Teze: ‘Helemaal niet, dat is onzin’

Peter Bosz vindt het van klasse getuigen van Jordan Teze dat hij zijn fout durft toe te geven. De rechtsback weigerde vrijdag nog om te spelen, daar hij zo snel mogelijk naar AS Monaco wil vertrekken. De rechtsback kwam daar later op terug en werd door Bosz opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Teze begint op de bank, met Richard Ledezma als diens vervanger.

"Jordan heeft ingezien dat hij het niet verstandig heeft gedaan. Hij belde op of hij mocht komen en richting de spelersgroep zijn excuses kon aanbieden. Ik heb hem verteld dat hij niet bij de selectie zou zitten. Dus dat is het", verklaart Bosz voorafgaand aan het thuisduel met RKC bij ESPN. "Ik heb het hele pakket met hem doorgenomen, dat hij er toch goed over na moest denken. En dat heeft hij gelukkig gedaan."

"Wij werken met jonge jongens. En die mogen fouten maken", is Bosz nog mild voor Teze. "Het is helemaal goed als ze dat zelf inzien, en dan ook de verantwoordelijkheid nemen door voor die groep te gaan staan. Daarmee is voor ons de kous af."

Verslaggever Milan van Dongen vindt het wel sterk van Teze dat hij zijn fout durft toe te geven. "Dat vind ik ook. Het is vaak koppigheid als je dat niet doet, of durft. Meer ik vind het van meer klasse getuigen als je dat wel doet."

Van Dongen werpt op dat Teze nu waarschijnlijk door de voordeur vertrekt, en niet de achterdeur. "Helemaal niet. Er is geen transfer en hij moet hier gewoon voetballen", corrigeert Bosz de verslaggever. "Het is onzin dat hij gaat. De clubs moeten er toch eerst uit zijn? Ze zijn er niet uit, dus dan moet hij gewoon voetballen."

Van Dongen meldt na het interview met Bosz dat de verwachting bij PSV leeft dat de transfer van Teze naar Monaco in de komende uren of dagen zal worden gerealiseerd. De verslaggever voegt eraan toe dat Teze wat Bosz betreft gewoon kan invallen tegen RKC.

Spijt

"Ik wil graag iedereen binnen PSV, de supporters, mijn medespelers en de leiding laten weten dat ik spijt heb van mijn voornemen om morgen niet te spelen", aldus Teze vrijdag op zijn social media-kanalen. "Ik ben gestreeld door de interesse van een grote buitenlandse club, maar ik ben een kind van PSV."

"Ik draag jullie in mijn hart", zei Teze tegen de supporters. "Als ik de club verlaat, doe ik dat door de voordeur. Ik zal er morgen staan als de trainer een beroep op mij doet. Jullie kunnen op mij rekenen."

